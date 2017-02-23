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Tüysüzlerin malikanesinin yerine 3 bloklu site yapılacak

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Tüysüzlerin malikanesinin yerine 3 bloklu site yapılacak
Tüysüzlerin malikanesinin yerine 3 bloklu site yapılacak.İzmit Topçular Mahallesinde bulunan Tüysüzler ailesine ait malikane, ailenin borçları nedeniyle satılmıştı.

İzmit’in en büyük kuyumcuları arasında yer alan ve 2014 yılında iş yerinin kepenklerini kapatarak kayıplara karışan Sarraf Tüysüzler ailesinin ikamet ettiği Numan Sokak üzerinde bulunan malikane, ailenin borçları nedeniyle satışa çıkartılmıştı. Satılan apartman ve araziyi alan yeni müteahhit firma geçtiğimiz günlerde binanın yıkım işlemlerine başladı. Karaaslan Hafriyat isimli firma tarafından yıkımına başlanan binanın çatısı ve pencereleri sökülürken kaba inşaatın ise önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacağı öğrenildi.

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3 bloklu site yapılacak

Arsayı satın alan müteahhit firma yetkilisi, binanın yıkım işlemlerinden sonra arsa üzerinde 3 bloklu site yapılacağını söyledi. İsminin gizli tutulmasını isteyen müteahhit firmanın, Tüysüzler ailesinin malikaneden taşınmasına rağmen halen ikamet kayıtlarının orada görünmesi nedeniyle problem yaşadıklarını belirterek Tüysüzler ailesinin ikametgahlarını polis zoruyla oradan aldıracaklarını söyledi. 

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