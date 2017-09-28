Twinkle rüyası için ilk adım atıldı

ERG Group’un Kocaeli’de ilkleri yaşatacak projesi Twinkle Life için temel atma töreni gerçekleştirdi

Kendi markaları olan, SOS ve TWINKLE ile hayallerinize layık yaşam alanları ve çalışma ortamları tasarlamayı amaçlayan ERG GROUP Kullar’da gerçekleştirdiği son projesi Twinkle Life için temel atma töreni gerçekleştirdi. Törene Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ERG Group Başkanı Yalçın Ergen, proje ortağı Mehmet Uzuner ve Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Eski Başkanı Arsal Arısal katıldı.

HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ERG Group’a teşekkür ederek, ”Bu proje Yalçın Beyler için Başiskele’de bir başlangıç. İlerleyen günlerde yeni projelerin de geleceğine eminim. İlimize ve kentimize değer katacak projeler bekliyoruz. Ben Yalçın Bey başta olmak üzere burada bulunan ERG ailesine ve bütün çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum” diyerek proje hakkında iyi dileklerde bulundu.

BİR GÜN HERKES BAŞİSKELELİ OLACAK DEMİŞTİK

Projenin içeriği ve kısa sürede tamamlanacak olmasına vurgu yapan Başkan Ayaz,” Zaten şuan proje aşamasında olmasına rağmen büyük bir satış gerçekleştirildi. Daha temeli atılmamış projeler bile Başiskele’de rahatlıkla satılabiliyor. Elbette ki burada yatırımcılarında büyük katkısı var. Bir gün herkes Başiskeleli olacak demiştik. Bu da gerçekleşiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

BİZ BÖLGEYE ÇOK İNANDIK

Başkan Ayaz’dan sonra söz alan ERG Group Başkanı Yalçın Ergen,” Öncelikle Hüseyin Başkan’a teşekkür etmek istiyorum. Biz bölgeye çok inandık. Takribi 1- 1.5 ay önce bir lansman gerçekleştirmiştik. Lansmandan bu yana neredeyse yarıya yakın talep gördü. Bundan dolayı bütün bize tevazu gösteren komşularımıza teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

KOCAELİ’NİN EN FARKLI VE ÖZEL PROJESİ

Proje hakkında bilgiler vermeye devam eden Yalçın Ergen,” Çok farklı yatırımlarımız olacak. Bunları da sizlere açıklayacağız. Bu proje bize göre Kocaeli’nin en farklı ve özel projesi. Bu projede başka farklılıklar da yapıyoruz. Kocaeli’nin en hızlı biten projesi olduğunu herkese göstereceğiz. Çok iddialıyız. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi. Ardından Başkan Ayaz, Yalçın Ergen ve Mehmet Uzuner proje için start düğmesine birlikte bastı.

MÜSTAKİL DAİRE GİRİŞİ İMKÂNI

Twinkle Life, 9 bin 309 m2 arazi üzerinde; zemin kat, 1. kat ve çatı arası imar hakkı ile 4 blok, 48 adet bağımsız bölüm ve sosyal tesis alanlarından oluşuyor. 30 m2'den, 230 m2'ye bahçe dubleks, ara kat ve çatı dubleks daireler “Hayat” denen iç avlular ile konut mekan anlayışına geleneksel bir dokunuş yapılıyor. Twinkle Life projesinde, blok girişlerinde yeşil alan ve sosyal alan olarak kullanılacak 105 m2’lik giriş avlusu ile müstakil daire girişi imkânı sağlıyor.

KOLAY ULAŞIM SEÇENEĞİ

Zemin katlarda ise 170 m2'ye kadar kişisel bahçe kullanım hakkı ve çatı katlarda 50 m2'ye kadar teras imkanı mevcut. Twinkle Life, minimum 3,10 metre net tavan yüksekliği sayesinde huzurlu ve ferah bir ortamda yaşamınızı sürdürmenizi sağlıyor. Kullar'ın Yaylacık mevkiinde şehir karmaşasının dışında sakin bir hayat kurmanız için tüm olanakları zorlayan Twinkle Life ile İzmit’e 3 farklı yoldan maksimum 10 dakikada ulaşabiliyorsunuz.

YAŞAM KOMPLEKSİ

Açık, kapalı, doğal ve biçimlendirilmiş̦ tüm yaşam alanlarının bir arada olduğu ve bu farkındalık ile insani ilişkilerin, sosyal ve psikolojik etkileşimlerin pozitif sonuçlar verdiği çok daha mutlu bir hayat için hayalinizi gerçekleştiren ERG Group’un son projesi Twinkle Homes hakkında bilgi almak için Kullar Mah. Yeliz Sokak Başiskele KOCAELİ adresi üzerinde bulunan Twinkle Life satış ofisine gelebilir ya da http://twinkle.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.