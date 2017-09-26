U-12’lerde 5. raunt bitti

Cumartesi günü oynanan U-12 Ligi 5’inci hafta maçları sonunda, favoriler rahat kazandı

Ligde hafta sonu 31 maç oynandı. Maçlar yine renkli ve gollü geçerken, dün, bugün ve yarın oynanan maçlarla 6.hafta maçları da tamamlanmış olacak. Bugün ve yarın 16 maç daha var. C Grubunda lider Yahya Kaptan’ın henüz yenilgisi bulunmuyor. Takım beşte beş yaparken, rakipsiz yol alıyor. M.Ali Kağıtçı’da toplam beş maç oynandı. Günün ilk maçında Yenidoğan Serdarspor, Yeni Kandıraspor’a 3-2 yenildi. Günün ikinci maçında ise günün en farklı skoru geldi. 41 Futbol Kulübü, Kandıra GB. Belediyespor’u 7-0 yendi. Üçüncü maçta, Çayırtepe Gençlikspor Bağçeşmespor’u 5-0’la geçti. Dördüncü karşılaşma günün çetin maçı oldu. Lider Yahya Kaptan, Kartepe Belediyespor’u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Beşinci ve son maçta ise Yeni Kocaelispor ile KYÖD spor 2-2 berabere kaldı. Kocaeli 1937 Sekaspor, İzmit Vezirçifliği ligden çekildiği için, hükmen 3-0 kazandı. N Ahmet AKAY

YENİDOĞAN SERDAR: 2

YENİ KANDIRASPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Burak Erdem ***

YENİDOĞANSPOR: Muhammet ***, Yiğit **, Muhsin ***, Arda Dedeoğlu **, Sait **, Kaan ***; Arda Kışla **(Hamza **), Yasin ***

YENİ KANDIRASPOR: Mert ***, Talha *** (Yusuf Özkan**), Yusufcan ***, Berkan ***, Umutcan ***, Uğur ***, Ensar ***

GOLLER: Yasin (2)(Yenidoğan Serdar), Yusufcan (1), Talha (1), Umutcan (1)(Yeni Kandıraspor)

KANDIRA GB BLD.SPOR: 0

41 FUTBOL KULÜBÜ: 7

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: İnan Yavuz ***

KANDIRA GB BLDSPOR: Orhan **, Sinan **, Mert **, Reşat **, İsmail **, Berat ** (Mehmet Efe **), Doğukan **, Efe **, İsmail **

41 FUTBOL KULÜBÜ: Serkan ***, Eren *** (Mustafa Ensar **), Yağız ***(Miraç **), Emir ***, Taha ***, Yusuf ***, Alperen ****, Gökdeniz *** (Emirhan ***)

GOLLER: Alperen (4),Yusuf (3)

ÇAYIRTEPESPOR: 5

BAĞÇEŞMESPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Muhammet Yasir Yağcı ***

ÇAYIRTEPESPOR: Beytullah ***, Hüseyin ***, Alperen ***, Emirhan ***, Fatih *** (Hasan ***), Kerem *** (Özgür **), Enes *** (Ensar ***), Yuşa *** (Alper **)

BAĞÇEŞMESPOR: Mert **, Furkan **, Ege ***, Berkay **, Asaf **, Yusufcan **, Fırat **, Alperen **

GOLLER: Alperen(1), Emirhan (1), Hasan (1), Ensar (1), Alper (1)

YENİ KOCAELİSPOR: 2

KYÖDSPOR: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Mustafa Çalışkan ***

YENİ KOCAELİSPOR: Alper ***, Kazım ***, Ahmet ** (Melihcan **), Fatih ** (Efe **), Ömer *** (Hamza **), Agah *** (Kerem **), Kaan **, Melih ***

KYÖDSPOR:Yiğit Efe ***, Kerem ***, Yusuf Berk **, Muratcan ***, İsa **, İlker ***, Ömer **, Samet ** (Kayra **)

GOLLER: Agah (1), Melih (1) (Yeni Kocaelispor), İlker (2) (Kyödspor)

İZMİT YAHYA KAPTAN: 2

KARTEPE BLD.SPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Soner Barut ***

İZMİT YAHYA KAPTAN: Ramazan ***, Ozan ***, Efe ***, Ömer ***, Emre *** (Mehmet **), Yavuz *** (Ayberk ***), Mustafa ***, Alpay *** (Berke **)

KARTEPE BLDSPOR: Mert ***, Berat **, Yılmaz ***, Mehmet **, Gürkan **, Emir ** (Bedirhan **), Ozan **, Furkan ***

GOLLER: Efe (1), Ömer (1)

HABER: Ahmet AKAY