U-13 Basketbol takımı hızlı başladı

Kocaeli Basketbol İl temsilciliği tarafından düzenlenen Kocaeli Basketbol yerel liginde U-13 maçları başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun bu sezon ilk kez oluşturduğu U-13 liginde 8 takımın bulunduğu B grubunda mücadele eden Gölcük Belediyespor U-13 Basketbol takımı, oynadığı 2 maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğe yükseldi.

YENİLMİYORLAR

Gölcük Belediyespor Kulübü U 13 Basketbol takımı hızlı başladığı grubun ilk maçında Yuvam İzmit Spor’u 90-10, ikinci maçında karşılaştığı Kocaeli Gelişim spor kulübünü 76-22 yenerek oynadığı iki maçı da farklı skorlarla kazanmayı başardı.

Gölcük Belediyespor Kulübü Basın sözcüsü Vedat Eren yaptığı açıklamada, bu başarılarının tesadüf olmadığını, programlı çalışmanın ve yoğun emeğin sonucunda oluştuğunu dile getirmeyi ihmal etmeyerek, emeği geçen Teknik heyet ve sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.