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U-13’te fikstür çekimi tamam

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U-13’te fikstür çekimi tamam
U-13 Futbol ligi’nde fkistürler de çekildi. KASKF’deki fikstür çekim törenine ilgi azdı.

U-13 Futbol Ligi’nde mücadele edecek miniklerin heyecanına nerdense henüz büyükler katılmadı. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa yönetimindeki fikstür çekim töreninde kulüplerin temsilcileri ve toplantıda hazır bulunanlar kura çekti. Böylece 2016-2017 sezonu fikstürü belirlendi.

 

 

 

U-13 B GRUBU

 

 

1

YENİ KANDIRA SPOR

 

 

2

SEDAŞ TEK SPOR

 

 

3

SARIMEŞE BLD.SPOR

 

 

4

KOC.1937 SEKA SPOR

 

 

5

HACI HIZIR ŞAFAK SPOR

 

 

6

İZMİT YILDIZ SPOR

 

 

7

YEŞİLOVA SPOR

 

 

8

YENİDOĞAN SERDAR SPOR

 

 

 

1.YARI

 

 

 

 

 

1.HAFTA

 

 

 

SARIMEŞE BLD.SPOR

-

YENİ KANDIRA SPOR

 

KOC.1937 SEKA SPOR

-

SEDAŞ TEK SPOR

 

HACI HIZIR ŞAFAK SPOR

-

YEŞİLOVA SPOR

 

İZMİT YILDIZ SPOR

-

YENİDOĞAN SERDAR SPOR

 

 

 

 

 

2.HAFTA

 

 

 

SEDAŞ TEK SPOR

-

HACI HIZIR ŞAFAK SPOR

 

YENİ KANDIRA SPOR

-

KOC.1937 SEKA SPOR

 

YEŞİLOVA SPOR

-

İZMİT YILDIZ SPOR

 

YENİDOĞAN SERDAR SPOR

-

SARIMEŞE BLD.SPOR

 

 

 

 

 

3.HAFTA

 

 

 

KOC.1937 SEKA SPOR

-

SARIMEŞE BLD.SPOR

 

HACI HIZIR ŞAFAK SPOR

-

YENİ KANDIRA SPOR

 

İZMİT YILDIZ SPOR

-

SEDAŞ TEK SPOR

 

YEŞİLOVA SPOR

-

YENİDOĞAN SERDAR SPOR

 

 

 

 

 

4.HAFTA

 

 

 

SEDAŞ TEK SPOR

-

YEŞİLOVA SPOR

 

YENİ KANDIRA SPOR

-

İZMİT YILDIZ SPOR

 

SARIMEŞE BLD.SPOR

-

HACI HIZIR ŞAFAK SPOR

 

YENİDOĞAN SERDAR SPOR

-

KOC.1937 SEKA SPOR

 

 

 

 

 

5.HAFTA

 

 

 

HACI HIZIR ŞAFAK SPOR

-

KOC.1937 SEKA SPOR

 

İZMİT YILDIZ SPOR

-

SARIMEŞE BLD.SPOR

 

YEŞİLOVA SPOR

-

YENİ KANDIRA SPOR

 

YENİDOĞAN SERDAR SPOR

-

SEDAŞ TEK SPOR

 

 

 

 

 

6.HAFTA

 

 

 

YENİ KANDIRA SPOR

-

SEDAŞ TEK SPOR

 

SARIMEŞE BLD.SPOR

-

YEŞİLOVA SPOR

 

KOC.1937 SEKA SPOR

-

İZMİT YILDIZ SPOR

 

HACI HIZIR ŞAFAK SPOR

-

YENİDOĞAN SERDAR SPOR

 

 

 

 

 

7.HAFTA

 

 

 

SEDAŞ TEK SPOR

-

SARIMEŞE BLD.SPOR

 

İZMİT YILDIZ SPOR

-

HACI HIZIR ŞAFAK SPOR

 

YEŞİLOVA SPOR

-

KOC.1937 SEKA SPOR

 

YENİDOĞAN SERDAR SPOR

-

YENİ KANDIRA SPOR

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