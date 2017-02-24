U-13’te fikstür çekimi tamam

U-13 Futbol Ligi’nde mücadele edecek miniklerin heyecanına nerdense henüz büyükler katılmadı. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa yönetimindeki fikstür çekim töreninde kulüplerin temsilcileri ve toplantıda hazır bulunanlar kura çekti. Böylece 2016-2017 sezonu fikstürü belirlendi.
U-13 B GRUBU
1
YENİ KANDIRA SPOR
2
SEDAŞ TEK SPOR
3
SARIMEŞE BLD.SPOR
4
KOC.1937 SEKA SPOR
5
HACI HIZIR ŞAFAK SPOR
6
İZMİT YILDIZ SPOR
7
YEŞİLOVA SPOR
8
YENİDOĞAN SERDAR SPOR
1.YARI
1.HAFTA
SARIMEŞE BLD.SPOR
-
YENİ KANDIRA SPOR
KOC.1937 SEKA SPOR
-
SEDAŞ TEK SPOR
HACI HIZIR ŞAFAK SPOR
-
YEŞİLOVA SPOR
İZMİT YILDIZ SPOR
-
YENİDOĞAN SERDAR SPOR
2.HAFTA
SEDAŞ TEK SPOR
-
HACI HIZIR ŞAFAK SPOR
YENİ KANDIRA SPOR
-
KOC.1937 SEKA SPOR
YEŞİLOVA SPOR
-
İZMİT YILDIZ SPOR
YENİDOĞAN SERDAR SPOR
-
SARIMEŞE BLD.SPOR
3.HAFTA
KOC.1937 SEKA SPOR
-
SARIMEŞE BLD.SPOR
HACI HIZIR ŞAFAK SPOR
-
YENİ KANDIRA SPOR
İZMİT YILDIZ SPOR
-
SEDAŞ TEK SPOR
YEŞİLOVA SPOR
-
YENİDOĞAN SERDAR SPOR
4.HAFTA
SEDAŞ TEK SPOR
-
YEŞİLOVA SPOR
YENİ KANDIRA SPOR
-
İZMİT YILDIZ SPOR
SARIMEŞE BLD.SPOR
-
HACI HIZIR ŞAFAK SPOR
YENİDOĞAN SERDAR SPOR
-
KOC.1937 SEKA SPOR
5.HAFTA
HACI HIZIR ŞAFAK SPOR
-
KOC.1937 SEKA SPOR
İZMİT YILDIZ SPOR
-
SARIMEŞE BLD.SPOR
YEŞİLOVA SPOR
-
YENİ KANDIRA SPOR
YENİDOĞAN SERDAR SPOR
-
SEDAŞ TEK SPOR
6.HAFTA
YENİ KANDIRA SPOR
-
SEDAŞ TEK SPOR
SARIMEŞE BLD.SPOR
-
YEŞİLOVA SPOR
KOC.1937 SEKA SPOR
-
İZMİT YILDIZ SPOR
HACI HIZIR ŞAFAK SPOR
-
YENİDOĞAN SERDAR SPOR
7.HAFTA
SEDAŞ TEK SPOR
-
SARIMEŞE BLD.SPOR
İZMİT YILDIZ SPOR
-
HACI HIZIR ŞAFAK SPOR
YEŞİLOVA SPOR
-
KOC.1937 SEKA SPOR
YENİDOĞAN SERDAR SPOR
-
YENİ KANDIRA SPOR