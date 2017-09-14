U-14 Ligi’nde 2.hafta maçları tamamlandı

2017-2018 Sezonu U-14 Futbol Ligi ikinci hafta maçları 17 statta oynanan 29 maçla devam etti.

2017-2018 Sezonu U-14 Futbol Ligi ikinci hafta maçları 17 statta oynanan 29 maçla devam etti. 7 grupta 62 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. İlk maçlarına çıkmayan Çenesuyu Plajyoluspor, Kandıra GB. BLD., Akmeşe ve Derince Sedaş Tekspor, dün de maça çıkmadığı için ligden ihraç oldu. Bu kulüplere ceza gelecek. Mehmet Ali Kağıtçı’da dört maçtan ikisi oynanabildi. Yenidoğan Serdarspor ile Yeşilovaspor karşılaşırken, Yeşilovaspor rakibini 11-0 yenip, 6 puanla zirve yarışına ortak oldu.

YEŞİLOVASPOR FARKLI KAZANDI: 11-0

A Grubu’nda, Yeşilovaspor ikinci galibiyetini etti, zirve yarışına ortak oldu. Yeşilovaspor ilk yarıyı Kerem, Akıncan, Semih (2), Yiğithan (2) ve Uras’ın attığı gollerle 7-0 önde bitirdi. İkinci yarı atakları sıklaştıran Yeşilovaspor, rakibi karşısında futbol ve gol şovu yaparken, maçı 11-0 kazandı. Yeşilovasporlu Kerem ve Yiğithan üçer gol attı. Günün dördüncü maçında C Grubunda ilk maçlarını kazanan iki ekip Kocaeli 1937 Sekaspor ile Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor karşılaştı. Kıran kırana geçen maçta rakibini 5-0 yenen Hereke Yıldızspor, liderliğini devam ettirdi. U-14 Liginde üçüncü hafta maçları yarın 14 statta 26 maçla devam edecek.

YENİDOĞAN SERDAR:0

YEŞİOLAVASPOR: 11

STAT:Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Volkan Aydın ***

YENİDOĞAN SERDARSPOR: Muhammet **, Bahadır **, Muhsin **, Kadir **, Hamza **, Hasan **, Emre **, Ozan **, Baran **, Yusuf **; Kürşat **

YEŞİOLAVASPOR: Yunus ***, Eren Can *** (Kerim ***), Talha *** (Yunus Gök ***), Mert *** (Talha ***), Tunay ***, Akıncan *** (Uras ***), Çağatay ***, Kerem ****, Semih **** (Yusuf Bilal ***), Berat ***,Yiğithan ****

GOLLER: Kerem Dk 5, 39 ve 44, Akıncan Dk 5, Semih Dk7 ve 10, Yiğithan Dk 13, 16 ve 37 Uras Dk 21ve 51

NOT: Yeşilovashor Yusuf Bilal Dk 25 Penalıtı kaçırdı.

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 0

KÖRFEZ BLD HEREKE YILDIZSPOR: 5

STAT:Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Oğuz Solak ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Serhan **, Devran ***, Emre ***, Bahadır **(Onur Alp **), Barış **, Berat Dudu **, Mehmet Akif **, Batuhan ** (Aptullah **), Tolga **(Yusuf **), Burak **(Mert **), Berat Alemdar **(Muhammet Talha **)

HEREKE YILDIZSPOR: Yunus Emre ***, Ömer ***, Onur *** (Muhammet Demir **), Ege ***, Efe ***, Vedat ***, burak **, Alper ***, Cihan *** (Ömer Faruk ***) Mesut ***, Sercan ***( Yusuf **)

GOLLER: Ege Dk 9, Burak Dk 25 (PNT) 40ve 67, Ömer Faruk DK.68

NOT: Kocaeli 1937 Sekaspor Emre Dk 35 Penaltı kaçırdı