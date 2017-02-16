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Uçan taksiler ilk olarak Dubai'de kullanılacak

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Uçan taksiler ilk olarak Dubai'de kullanılacak
Çinli drone üreticisi EHang şirketi tarafından üretilen Uçan Taksi'ler ilk olarak Temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de kullanılmaya başlanacak.

Birleşik Arap Emirliği'nin başkenti Dubai uçan taksilerin kullanıldığı ilk kent oluyor. Uçan taksilerin kullanımı Temmuz ayında başlayacak.

 

184 TAKSİ FALİYETE GEÇECEK

Çin Uluslararası Radyosu'un haberine göre Dubai'de kullanılacak sürücüsüz uçan taksiler Çinli drone üreticisi EHang şirketi tarafından üretildi.Dubai ulaştırma birimleri, EHang 184 sürücüsüz taksilerin deneme aşamasının sürdüğünü ve temmuz ayında faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı.

 

100 KİLOGRAMA KADAR TAŞIYABİLECEK

Sürücüsüz araçlar, üzerlerindeki navigasyon sistemi sayesinde 100 kilograma kadar ağırlıktaki bir yolcuyu düşük irtifada yaklaşık 30 dakika boyunca taşıyabiliyor. Taksilerin akıllı telefon uygulamalarıyla çağrılabileceği belirtiliyor.

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