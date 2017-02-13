Üçtepe nihayet!

1. Amatör Lig B Grubu’nda Üçtepespor ile Bağçeşmespor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye maçı Üçtepespor 3-2 kazandı ve derin bir nefes aldı.

İlk yarıyı Osman ve Sinan’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 önde bitiren Üçtepe, 68’de ilk golün sahibi Osman’ın şık golü ile 3 puanı kazandı. Play-Off’u garantileyen Bağçeşmespor’da Caner ve Kerem’in golleri puan için yeterli olmadı. Ahmet AKAY BAĞÇEŞMESPOR: 2 ÜÇTEPESPOR: 3 STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme B) HAKEMLER: Sabit Selvi ***, Cem Özbay ***, Ömer Karaman *** BAĞÇEŞMESPOR: Enes ***, Sinan **, Semih ***, Burak **, Üsame ***, Hamitcan ** (Fatih *), Caner ***, Murat ** (Dorukan **), Kerem *** (Ensar *), Mustafa **, Berat ** ÜÇTEPESPOR: Batuhan ***, Recep ***, Uğur *** (Taşkın **), Burak ***, Eyüp ***, Eren *** (Zekeriya **), Mesut ***, Hakan ***, Osman ***, Oğulcan ***, Gökhan *** (Güneş **) GOLLER: Osman dk.22 ve 68, Sinan, dk.32 (KK) (Üçtepe) Caner dk.34, Kerem dk.55 (Bağçeşme) KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 0 KARTEPE SUADİYESPOR: 5 STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme A) HAKEMLER: Murat Ortanca ***, Ayhan Özay ***, Tuğrul Durdubaş *** KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Kadir **, Utku **, Emre **, Eray *, Utku Gürses **, Muzaffer **, Hasan *, Alperen **, Aytekin *, Erkan **, Talha ** KARTEPE SUADİYESPOR: Mustafa ** (Murat **), Kerem **** (Mehmet **), Burak ***, Cihan ***, Selman ***, Önder ***, Aykut ***, Muhammet ***, Furkan ***, Halil *** (Ahmet **), Mesut *** GOLLER: Kerem dk.17-65, Aykut dk.45, Mesut dk.54, Furkan dk.80 NOT: Aykut dk.39 Penaltı kaçırdı ÇAMLITEPESPOR: 3 KOCAELİ KÖRFEZ: 1 STAT: Körfez Esentepe HAKEMLER: Selim Akman ***, Ahmet Göçmen ***, Emir Selman Eroğlu *** ÇAMLITEPESPOR: Yusuf ***, Deniz ***, Recep ***, Berat ***, Erkan ***, Koray ***, Burhan ** (Dk 46 Ayhan **), Ömer ***, Hakan ***, Gökhan z***, Faruk *** (Dk 86 Enes **) KOCAELİ KÖRFEZ: Halil **, Kemal Samet **, Emre **, İsmethan **, Kazım Mert **, Furkan **, Tunahan ***, Onur ** (Dk 76 Sinan **), Osman ** (Dk 46 Muhammet **), Ensar **, Tarık ** (Dk 32 Volkan **) GOLLER: Tarık Dk 47, Erkan Dk 48, Berat Dk 68, Gökhan Dk 90+1 HİSAREYNSPOR: 4 DERİNCE BİRLİKSPOR. 2 STAT: Kavaklı HAKEMLER: İsmail Akçay ***, Umur Kasap ***, Sefa Hışıl *** HİSAREYNSPOR: Harun ***, Nuri ***, Emre *** (Dk 85 Sefa **), Murat ***, Osman ***, Sezgin ***, Burak ** (Dk 62 Sezai **), Alican ** (Dk 73 İsmail **), Coşkun ***, Bilal ***, Erman *** DERİNCE BİRLİKSPOR. Muharrem **, Batuhan z** (Dk 55 Fatih **), Süleyman **, Miraç **, Kerem ***, Görkem ** (Dk 74 Muhammet Emir **,Berke Can ** (Dk 81 Tunahan **), Göktuğ **, Erdem **, Ali **, Uğurcan *** GOLLER: Burak 20 ve 28, Erman Dk 48, Erdem Dk 70, Kerem Dk 79, Coşkun Dk 89 GEBZE BEŞKÖY GB: 0 BAŞİSKELE BLD: 7 STAT: Beylikbağı HAKEMLER: Kazım Çifçioğlu ***, Soner Türkmen ***, Tolunay Taşer *** GEBZE BEŞKÖY GB: Furkan *, Muhammet *, Cevdet * (Dk 78 Çağlar **), Atilla *, Burak *, Murat *, Volkan **, Ahmet *, Burak **, Erhan *, Akın * (Dk 86 Kubilay *) BAŞİSKELE BLD: Metin ***, Serkan ***, Arda ***, Mirsad ***, Şükrücan *** (Dk 76 Uğur ***), Yusuf ***, Yunus **** (Dk 82 Soner **), Emre *** (Dk 82 İnanç ***), Samet ***, Erkam *** GOLLER: Yunus Dk 20, 32 ve 49, Erkam Dk 61 ve 76, Arda Dk 80, İnanç Dk 87 ARAPÇEŞMESPOR: 5 YUVAM İZMİTSPOR: 0 STAT: Gebze Metin Oktay HAKEMLER: Mesut Punar ***, Halim Yılmaz ***, Gülsüm Çetin *** ARAPÇEŞMESPOR: İlker ***, Hakan Gelgin ** (Dk 46 Arif ***), Yusuf ***, Uğur ***, Gökhan ***, Serdar ** (Dk 46 Tolgay ***), Mehmet ***, Müslüm ***, Yasin *** (Dk 61 Hakan Barut **), Barış ****, Turgay *** YUVAM İZMİTSPOR: Barış **, Turgut **, Barış *, Berk **, Kemal *, Mert *, Emir * (Dk 71 Hüseyin *), Tolunay *,Furkan **, Mahsun **, Yunus Emre ** GOLLER: Serdar Dk 15, Barış Dk 18 ve 38, Yasin Dk 25, Müslüm Dk 30 BEKİRDERESPOR: 2 UZUNTARLA BLD: 1 STAT: Cephanelik HAKEMLER: Umre Akkılıç ***, Volkan Dikmen ***, Deniz Duman *** BEKİRDERESPOR: Evren ***, Şaban ***, Burak ***, Aykut ***, Kerem ***, Fuat ***, Emirhan ***, Abdülkadir ***, Yunus ***, Faik ***, Gökhan *** (Dk 52 Sabri ***) UZUNTARLA BLD: Metin **, Serhan **, Halim **, Mesut **, Ferhat **, Kaan **, Recep ** Tolga **, Yaşar **, Emre **, Muhamme t** GOLLER: Emirhan Dk.23 , Sabri Dk. 75 (Bekirdere), Emre Dk. 85 (Uzuntarla) HALIDERE BLD: 2 TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: 0 STAT: Değirmendere HAKEMLER: Recep Kaval ***, Hasan Olgar ***, Mesut Öner *** HALIDERE BLD: Kayıhan ***, Fatih **, Oben ***, Mehmet **, Gökhan ***, Nazmi ***, Burak **, Mustafa ***, Recep ** (Dk 67 Feyzullah **), Bahadır ** (Dk 76 Onur **), Muharrem *** TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR Sercan **, Tuna ***, Yasin ** (Dk 70 K Yasin **), Murat ***, Mehmet **, Emre ** (Dk 54 Feyzi **), Yunus Emre Akar **, Çağatay ***, Soner **, Murat ** (Dk 76 Oğuzhan **), Ahmet ** GOLLER: Bahadır Dk 43, Mustafa Dk 74 ÇAYIROVA FATİHSPOR: 3 ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 3 STAT: Şekerpınar HAKEMLER: Erhan Yalta ***, Gökmen Ortak ***, Mücahit Uğurlu *** ÇAYIROVA FATİHSPOR: Enes ***,Cihan ***, Hayrullah ***, Yalçın ***, Berkan ***, Murat Tuşad *** (Dk 80 Mahsun **), Vedat ***, Hüseyin Kamil *** (Dk 85 Aziz **), Ömer Faruk ***, Alperen ***, Mehmet *** ÇAYIRTEPE GENÇLİK: Metin ***, Enes Onaç **, Muhammet Şenoğlu ***, Semih ***, Hakkı ***, Hayrettin **, Abdurrahman **, Enes Can Andaç **, Nur Kağan ** (Dk 64 Muhammet İçöz **), İbrahim ***, Yunus ** (Dk 78 Sinan **) GOLLER: Vedat Dk 16, Hüseyin Kamil Dk 25, Yunus Dk 37, Alperen Dk 64, İbrahim Dk 76 ve 81 1.AMATÖR KÜME A GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1-Arapçeşmespor 18 14 1 3 46 12 43 2-Başiskele BLD 18 13 1 4 57 24 40 3-Kartepe Suadiyespor 18 13 0 5 49 25 39 4-Hisareynspor 18 12 1 5 44 20 37 5-Derince Birlikspor 18 8 4 6 32 34 28 6-Çayırova Serhatspor 18 8 2 8 32 30 26 7-Çamlıtepespor 18 7 3 8 26 30 24 8-Yuvam İzmitspor 18 7 2 9 35 45 23 9-Gebze Beşköy GB 18 3 2 13 15 51 11 10-Kocaeli Körfezspor 19 3 1 15 18 50 10 11-Kocaeli Yenişehirspor 19 3 1 15 19 52 10 TOPLU SONUÇLAR 20.HAFTA Çayırova Serhatspor (BAY) Çamlıtepespor-Kocaeli Körfez: 3-1 Hisareynspor-Derince Birlikspor. 4-2 Gebze Beşköy GB-Başiskele BLD: 0-7 Arapçeşmespor-Yuvam İzmitspor: 5-0 Kocaeli Yenişehirspor-Kartepe Suadiyespor:. 0-5 BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA Kocaeli Körfez (BAY) Çayırova Serhatspor-Kocaeli Yenişehirspor: Kartepe Suadiyespor-Arapçeşmespor: Yuvam İzmitspor-Gebze Beşköy GB: Başiskele BLD-Hisareynspor: Derince Birlikspor-Çamlıtepespor: 1.AMATÖR KÜME B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1-Diliskelesispor 18 15 1 2 48 19 46 2-Uzuntarla BLD 19 13 2 4 36 12 41 3-Bağçeşmespor 18 10 2 6 35 26 32 4-Çayırova Fatihspor 19 8 3 9 38 41 27 5-Taşköprü Birlikspor 18 6 4 8 29 29 22 6-Bahçecikspor 18 6 4 8 39 41 22 7-Üçtepespor 18 6 4 8 27 38 22 8-Gebze Tayfunspor 18 7 0 11 28 34 21 9-Bekirderespor 18 6 3 9 31 37 21 10-Çayırtepe Gençlik 18 5 3 10 22 45 18 11-Halıdere BLD 18 3 4 11 24 35 13 TOPLU SONUÇLAR 20:HAFTA Gebze Tayfunspor (BAY) Bekirderespor-Uzuntarla BLD: 2-1 Diliskelesispor-Bahçecikspor: 3-0 Bağçeşmespor-Üçtepespor: 2-3 Halıdere BLD-Taşköprü Birlikspor: 2-0 Çayırova Fatihspor-Çayırtepe Gençlik: 3-3 BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA Uzuntarla BLD (BAY) Gebze Tayfunspor-Çayırova Fatihspor: Çayırtepe Gençlik-Halıdere BLD: Taşköprü Birlikspor-Bağçeşmespor: Üçtepespor-Diliskelesispor: Bahçecikspor-Bekirderespor: