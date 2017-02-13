Üçtepe nihayet!

İlk yarıyı Osman ve Sinan’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 önde bitiren Üçtepe, 68’de ilk golün sahibi Osman’ın şık golü ile 3 puanı kazandı. Play-Off’u garantileyen Bağçeşmespor’da Caner ve Kerem’in golleri puan için yeterli olmadı. Ahmet AKAY
BAĞÇEŞMESPOR: 2
ÜÇTEPESPOR: 3
STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme B)
HAKEMLER: Sabit Selvi ***, Cem Özbay ***, Ömer Karaman ***
BAĞÇEŞMESPOR: Enes ***, Sinan **, Semih ***, Burak **, Üsame ***, Hamitcan ** (Fatih *), Caner ***, Murat ** (Dorukan **), Kerem *** (Ensar *), Mustafa **, Berat **
ÜÇTEPESPOR: Batuhan ***, Recep ***, Uğur *** (Taşkın **), Burak ***, Eyüp ***, Eren *** (Zekeriya **), Mesut ***, Hakan ***, Osman ***, Oğulcan ***, Gökhan *** (Güneş **)
GOLLER: Osman dk.22 ve 68, Sinan, dk.32 (KK) (Üçtepe) Caner dk.34, Kerem dk.55 (Bağçeşme)
KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 0
KARTEPE SUADİYESPOR: 5
STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme A)
HAKEMLER: Murat Ortanca ***, Ayhan Özay ***, Tuğrul Durdubaş ***
KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Kadir **, Utku **, Emre **, Eray *, Utku Gürses **, Muzaffer **, Hasan *, Alperen **, Aytekin *, Erkan **, Talha **
KARTEPE SUADİYESPOR: Mustafa ** (Murat **), Kerem **** (Mehmet **), Burak ***, Cihan ***, Selman ***, Önder ***, Aykut ***, Muhammet ***, Furkan ***, Halil *** (Ahmet **), Mesut ***
GOLLER: Kerem dk.17-65, Aykut dk.45, Mesut dk.54, Furkan dk.80
NOT: Aykut dk.39 Penaltı kaçırdı
ÇAMLITEPESPOR: 3
KOCAELİ KÖRFEZ: 1
STAT: Körfez Esentepe
HAKEMLER: Selim Akman ***, Ahmet Göçmen ***, Emir Selman Eroğlu ***
ÇAMLITEPESPOR: Yusuf ***, Deniz ***, Recep ***, Berat ***, Erkan ***, Koray ***, Burhan ** (Dk 46 Ayhan **), Ömer ***, Hakan ***, Gökhan z***, Faruk *** (Dk 86 Enes **)
KOCAELİ KÖRFEZ: Halil **, Kemal Samet **, Emre **, İsmethan **, Kazım Mert **, Furkan **, Tunahan ***, Onur ** (Dk 76 Sinan **), Osman ** (Dk 46 Muhammet **), Ensar **, Tarık ** (Dk 32 Volkan **)
GOLLER: Tarık Dk 47, Erkan Dk 48, Berat Dk 68, Gökhan Dk 90+1
HİSAREYNSPOR: 4
DERİNCE BİRLİKSPOR. 2
STAT: Kavaklı
HAKEMLER: İsmail Akçay ***, Umur Kasap ***, Sefa Hışıl ***
HİSAREYNSPOR: Harun ***, Nuri ***, Emre *** (Dk 85 Sefa **), Murat ***, Osman ***, Sezgin ***, Burak ** (Dk 62 Sezai **), Alican ** (Dk 73 İsmail **), Coşkun ***, Bilal ***, Erman ***
DERİNCE BİRLİKSPOR. Muharrem **, Batuhan z** (Dk 55 Fatih **), Süleyman **, Miraç **, Kerem ***, Görkem ** (Dk 74 Muhammet Emir **,Berke Can ** (Dk 81 Tunahan **), Göktuğ **, Erdem **, Ali **, Uğurcan ***
GOLLER: Burak 20 ve 28, Erman Dk 48, Erdem Dk 70, Kerem Dk 79, Coşkun Dk 89
GEBZE BEŞKÖY GB: 0
BAŞİSKELE BLD: 7
STAT: Beylikbağı
HAKEMLER: Kazım Çifçioğlu ***, Soner Türkmen ***, Tolunay Taşer ***
GEBZE BEŞKÖY GB: Furkan *, Muhammet *, Cevdet * (Dk 78 Çağlar **), Atilla *, Burak *, Murat *, Volkan **, Ahmet *, Burak **, Erhan *, Akın * (Dk 86 Kubilay *)
BAŞİSKELE BLD: Metin ***, Serkan ***, Arda ***, Mirsad ***, Şükrücan *** (Dk 76 Uğur ***), Yusuf ***, Yunus **** (Dk 82 Soner **), Emre *** (Dk 82 İnanç ***), Samet ***, Erkam ***
GOLLER: Yunus Dk 20, 32 ve 49, Erkam Dk 61 ve 76, Arda Dk 80, İnanç Dk 87
ARAPÇEŞMESPOR: 5
YUVAM İZMİTSPOR: 0
STAT: Gebze Metin Oktay
HAKEMLER: Mesut Punar ***, Halim Yılmaz ***, Gülsüm Çetin ***
ARAPÇEŞMESPOR: İlker ***, Hakan Gelgin ** (Dk 46 Arif ***), Yusuf ***, Uğur ***, Gökhan ***, Serdar ** (Dk 46 Tolgay ***), Mehmet ***, Müslüm ***, Yasin *** (Dk 61 Hakan Barut **), Barış ****, Turgay ***
YUVAM İZMİTSPOR: Barış **, Turgut **, Barış *, Berk **, Kemal *, Mert *, Emir * (Dk 71 Hüseyin *), Tolunay *,Furkan **, Mahsun **, Yunus Emre **
GOLLER: Serdar Dk 15, Barış Dk 18 ve 38, Yasin Dk 25, Müslüm Dk 30
BEKİRDERESPOR: 2
UZUNTARLA BLD: 1
STAT: Cephanelik
HAKEMLER: Umre Akkılıç ***, Volkan Dikmen ***, Deniz Duman ***
BEKİRDERESPOR: Evren ***, Şaban ***, Burak ***, Aykut ***, Kerem ***, Fuat ***, Emirhan ***, Abdülkadir ***, Yunus ***, Faik ***, Gökhan *** (Dk 52 Sabri ***)
UZUNTARLA BLD: Metin **, Serhan **, Halim **, Mesut **, Ferhat **, Kaan **, Recep ** Tolga **, Yaşar **, Emre **, Muhamme t**
GOLLER: Emirhan Dk.23 , Sabri Dk. 75 (Bekirdere), Emre Dk. 85 (Uzuntarla)
HALIDERE BLD: 2
TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: 0
STAT: Değirmendere
HAKEMLER: Recep Kaval ***, Hasan Olgar ***, Mesut Öner ***
HALIDERE BLD: Kayıhan ***, Fatih **, Oben ***, Mehmet **, Gökhan ***, Nazmi ***, Burak **, Mustafa ***, Recep ** (Dk 67 Feyzullah **), Bahadır ** (Dk 76 Onur **), Muharrem ***
TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR Sercan **, Tuna ***, Yasin ** (Dk 70 K Yasin **), Murat ***, Mehmet **, Emre ** (Dk 54 Feyzi **), Yunus Emre Akar **, Çağatay ***, Soner **, Murat ** (Dk 76 Oğuzhan **), Ahmet **
GOLLER: Bahadır Dk 43, Mustafa Dk 74
ÇAYIROVA FATİHSPOR: 3
ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 3
STAT: Şekerpınar
HAKEMLER: Erhan Yalta ***, Gökmen Ortak ***, Mücahit Uğurlu ***
ÇAYIROVA FATİHSPOR: Enes ***,Cihan ***, Hayrullah ***, Yalçın ***, Berkan ***, Murat Tuşad *** (Dk 80 Mahsun **), Vedat ***, Hüseyin Kamil *** (Dk 85 Aziz **), Ömer Faruk ***, Alperen ***, Mehmet ***
ÇAYIRTEPE GENÇLİK: Metin ***, Enes Onaç **, Muhammet Şenoğlu ***, Semih ***, Hakkı ***, Hayrettin **, Abdurrahman **, Enes Can Andaç **, Nur Kağan ** (Dk 64 Muhammet İçöz **), İbrahim ***, Yunus ** (Dk 78 Sinan **)
GOLLER: Vedat Dk 16, Hüseyin Kamil Dk 25, Yunus Dk 37, Alperen Dk 64, İbrahim Dk 76 ve 81
1.AMATÖR KÜME A GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Arapçeşmespor 18 14 1 3 46 12 43
2-Başiskele BLD 18 13 1 4 57 24 40
3-Kartepe Suadiyespor 18 13 0 5 49 25 39
4-Hisareynspor 18 12 1 5 44 20 37
5-Derince Birlikspor 18 8 4 6 32 34 28
6-Çayırova Serhatspor 18 8 2 8 32 30 26
7-Çamlıtepespor 18 7 3 8 26 30 24
8-Yuvam İzmitspor 18 7 2 9 35 45 23
9-Gebze Beşköy GB 18 3 2 13 15 51 11
10-Kocaeli Körfezspor 19 3 1 15 18 50 10
11-Kocaeli Yenişehirspor 19 3 1 15 19 52 10
TOPLU SONUÇLAR 20.HAFTA
Çayırova Serhatspor (BAY)
Çamlıtepespor-Kocaeli Körfez: 3-1
Hisareynspor-Derince Birlikspor. 4-2
Gebze Beşköy GB-Başiskele BLD: 0-7
Arapçeşmespor-Yuvam İzmitspor: 5-0
Kocaeli Yenişehirspor-Kartepe Suadiyespor:. 0-5
BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA
Kocaeli Körfez (BAY)
Çayırova Serhatspor-Kocaeli Yenişehirspor:
Kartepe Suadiyespor-Arapçeşmespor:
Yuvam İzmitspor-Gebze Beşköy GB:
Başiskele BLD-Hisareynspor:
Derince Birlikspor-Çamlıtepespor:
1.AMATÖR KÜME B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Diliskelesispor 18 15 1 2 48 19 46
2-Uzuntarla BLD 19 13 2 4 36 12 41
3-Bağçeşmespor 18 10 2 6 35 26 32
4-Çayırova Fatihspor 19 8 3 9 38 41 27
5-Taşköprü Birlikspor 18 6 4 8 29 29 22
6-Bahçecikspor 18 6 4 8 39 41 22
7-Üçtepespor 18 6 4 8 27 38 22
8-Gebze Tayfunspor 18 7 0 11 28 34 21
9-Bekirderespor 18 6 3 9 31 37 21
10-Çayırtepe Gençlik 18 5 3 10 22 45 18
11-Halıdere BLD 18 3 4 11 24 35 13
TOPLU SONUÇLAR 20:HAFTA
Gebze Tayfunspor (BAY)
Bekirderespor-Uzuntarla BLD: 2-1
Diliskelesispor-Bahçecikspor: 3-0
Bağçeşmespor-Üçtepespor: 2-3
Halıdere BLD-Taşköprü Birlikspor: 2-0
Çayırova Fatihspor-Çayırtepe Gençlik: 3-3
BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA
Uzuntarla BLD (BAY)
Gebze Tayfunspor-Çayırova Fatihspor:
Çayırtepe Gençlik-Halıdere BLD:
Taşköprü Birlikspor-Bağçeşmespor:
Üçtepespor-Diliskelesispor:
Bahçecikspor-Bekirderespor: