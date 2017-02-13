  • BIST 87.769
  • Altın 146,343
  • Dolar 3,6942
  • Euro 3,9319
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 2 °C
  • Sakarya : 1 °C

Üçtepe nihayet!

»
Üçtepe nihayet!
1. Amatör Lig B Grubu’nda Üçtepespor ile Bağçeşmespor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye maçı Üçtepespor 3-2 kazandı ve derin bir nefes aldı.

 İlk yarıyı Osman ve Sinan’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 önde bitiren Üçtepe, 68’de ilk golün sahibi Osman’ın şık golü ile 3 puanı kazandı. Play-Off’u garantileyen Bağçeşmespor’da Caner ve Kerem’in golleri puan için yeterli olmadı. Ahmet AKAY

 

BAĞÇEŞMESPOR: 2

ÜÇTEPESPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme B)

HAKEMLER: Sabit Selvi ***, Cem Özbay ***, Ömer Karaman ***

BAĞÇEŞMESPOR: Enes ***, Sinan **, Semih ***, Burak **, Üsame ***, Hamitcan ** (Fatih *), Caner ***, Murat ** (Dorukan **), Kerem *** (Ensar *), Mustafa **, Berat **

ÜÇTEPESPOR: Batuhan ***, Recep ***, Uğur *** (Taşkın **), Burak ***, Eyüp ***, Eren *** (Zekeriya **), Mesut ***, Hakan ***, Osman ***, Oğulcan ***, Gökhan *** (Güneş **)

GOLLER: Osman dk.22 ve 68, Sinan, dk.32 (KK) (Üçtepe) Caner dk.34, Kerem dk.55 (Bağçeşme)

 

 

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 0

KARTEPE SUADİYESPOR: 5

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme A)

HAKEMLER: Murat Ortanca ***, Ayhan Özay ***, Tuğrul Durdubaş ***

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Kadir **, Utku **, Emre **, Eray *, Utku Gürses **, Muzaffer **, Hasan *, Alperen **, Aytekin *, Erkan **, Talha **

KARTEPE SUADİYESPOR: Mustafa ** (Murat **), Kerem **** (Mehmet **), Burak ***, Cihan ***, Selman ***, Önder ***, Aykut ***, Muhammet ***, Furkan ***, Halil *** (Ahmet **), Mesut ***

GOLLER: Kerem dk.17-65, Aykut dk.45, Mesut dk.54, Furkan dk.80

NOT: Aykut dk.39 Penaltı kaçırdı

 

ÇAMLITEPESPOR: 3

KOCAELİ KÖRFEZ: 1

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Selim Akman ***, Ahmet Göçmen ***, Emir Selman Eroğlu ***

ÇAMLITEPESPOR:  Yusuf ***, Deniz ***, Recep ***, Berat ***, Erkan ***, Koray ***, Burhan ** (Dk 46 Ayhan **), Ömer ***, Hakan ***, Gökhan z***, Faruk *** (Dk 86 Enes **)

KOCAELİ KÖRFEZ: Halil **, Kemal Samet **, Emre **, İsmethan **, Kazım Mert **, Furkan **, Tunahan ***, Onur ** (Dk 76 Sinan **), Osman ** (Dk 46 Muhammet **), Ensar **, Tarık ** (Dk 32 Volkan **)

GOLLER: Tarık Dk 47, Erkan Dk 48, Berat Dk 68, Gökhan Dk 90+1

 

HİSAREYNSPOR: 4

DERİNCE BİRLİKSPOR. 2

STAT: Kavaklı

HAKEMLER: İsmail Akçay ***, Umur Kasap ***, Sefa Hışıl ***

HİSAREYNSPOR: Harun ***, Nuri ***, Emre *** (Dk 85 Sefa **), Murat ***, Osman ***, Sezgin ***, Burak ** (Dk 62 Sezai **), Alican ** (Dk 73 İsmail **), Coşkun ***, Bilal ***, Erman ***

DERİNCE BİRLİKSPOR. Muharrem **, Batuhan z** (Dk 55 Fatih **), Süleyman **, Miraç **, Kerem ***, Görkem ** (Dk 74 Muhammet Emir **,Berke Can ** (Dk 81 Tunahan **), Göktuğ **, Erdem **, Ali **, Uğurcan ***

GOLLER: Burak 20 ve 28, Erman Dk 48, Erdem Dk 70, Kerem Dk 79, Coşkun Dk 89

 

GEBZE BEŞKÖY GB: 0

BAŞİSKELE BLD: 7

STAT: Beylikbağı

HAKEMLER: Kazım Çifçioğlu ***, Soner Türkmen ***, Tolunay Taşer ***

GEBZE BEŞKÖY GB: Furkan *, Muhammet *, Cevdet * (Dk 78 Çağlar **), Atilla *, Burak *, Murat *, Volkan **, Ahmet *, Burak **, Erhan *, Akın * (Dk 86 Kubilay *)

BAŞİSKELE BLD: Metin ***, Serkan ***, Arda ***, Mirsad ***, Şükrücan *** (Dk 76 Uğur ***), Yusuf ***, Yunus **** (Dk 82 Soner **), Emre *** (Dk 82 İnanç ***), Samet ***, Erkam ***

GOLLER: Yunus Dk 20, 32 ve 49, Erkam Dk 61 ve 76, Arda Dk 80, İnanç Dk 87

 

ARAPÇEŞMESPOR: 5

YUVAM İZMİTSPOR: 0

STAT: Gebze Metin Oktay

HAKEMLER: Mesut Punar ***, Halim Yılmaz ***, Gülsüm Çetin ***

ARAPÇEŞMESPOR: İlker ***, Hakan Gelgin ** (Dk 46 Arif ***), Yusuf ***, Uğur ***, Gökhan ***, Serdar ** (Dk 46 Tolgay ***), Mehmet ***, Müslüm ***, Yasin *** (Dk 61 Hakan Barut **), Barış ****, Turgay ***

YUVAM İZMİTSPOR: Barış **, Turgut **, Barış *, Berk **, Kemal *, Mert *, Emir * (Dk 71 Hüseyin *), Tolunay *,Furkan **,  Mahsun **, Yunus Emre **

GOLLER: Serdar Dk 15, Barış Dk 18 ve 38, Yasin Dk 25, Müslüm Dk 30

 

BEKİRDERESPOR: 2

UZUNTARLA BLD: 1

STAT: Cephanelik

HAKEMLER: Umre Akkılıç ***, Volkan Dikmen ***, Deniz Duman ***

BEKİRDERESPOR: Evren ***, Şaban ***, Burak ***, Aykut ***, Kerem ***, Fuat ***, Emirhan ***,  Abdülkadir ***,  Yunus ***, Faik ***, Gökhan *** (Dk 52 Sabri ***)

UZUNTARLA BLD: Metin **, Serhan **, Halim **, Mesut **, Ferhat **, Kaan **, Recep ** Tolga **, Yaşar **, Emre **, Muhamme t**

GOLLER: Emirhan Dk.23  , Sabri Dk. 75  (Bekirdere), Emre Dk. 85   (Uzuntarla)

 

HALIDERE BLD: 2

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: 0

STAT: Değirmendere

HAKEMLER: Recep Kaval ***, Hasan Olgar ***, Mesut Öner ***

HALIDERE BLD: Kayıhan ***, Fatih **, Oben ***, Mehmet **, Gökhan ***, Nazmi ***, Burak **, Mustafa ***, Recep ** (Dk 67 Feyzullah **), Bahadır ** (Dk 76 Onur **), Muharrem ***

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR Sercan **, Tuna ***, Yasin ** (Dk 70 K Yasin **), Murat ***, Mehmet **, Emre ** (Dk 54 Feyzi **), Yunus Emre Akar **, Çağatay ***, Soner **, Murat **  (Dk 76 Oğuzhan **), Ahmet **

GOLLER: Bahadır Dk 43, Mustafa Dk 74

 

 

ÇAYIROVA FATİHSPOR: 3

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 3

STAT: Şekerpınar

HAKEMLER: Erhan Yalta ***, Gökmen Ortak ***, Mücahit Uğurlu ***

ÇAYIROVA FATİHSPOR: Enes ***,Cihan ***, Hayrullah ***, Yalçın ***, Berkan ***, Murat Tuşad *** (Dk 80  Mahsun **), Vedat ***, Hüseyin Kamil *** (Dk 85 Aziz **), Ömer Faruk ***, Alperen ***, Mehmet ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: Metin ***, Enes Onaç **, Muhammet Şenoğlu ***, Semih ***, Hakkı ***, Hayrettin **, Abdurrahman **, Enes Can Andaç **, Nur Kağan ** (Dk 64 Muhammet İçöz **), İbrahim ***, Yunus ** (Dk 78 Sinan **)

GOLLER: Vedat Dk 16, Hüseyin Kamil Dk 25, Yunus Dk 37, Alperen Dk 64, İbrahim Dk 76 ve 81

 

 

1.AMATÖR KÜME A GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P        

1-Arapçeşmespor                  18        14        1          3          46        12        43

2-Başiskele BLD                    18        13        1          4          57        24        40

3-Kartepe Suadiyespor          18        13        0          5          49        25        39

4-Hisareynspor                      18        12        1          5          44        20        37

5-Derince Birlikspor               18        8          4          6          32        34        28

6-Çayırova Serhatspor          18        8          2          8          32        30        26

7-Çamlıtepespor                    18        7          3          8          26        30        24

8-Yuvam İzmitspor                18        7          2          9          35        45        23

9-Gebze Beşköy GB             18        3          2          13        15        51        11

10-Kocaeli Körfezspor           19        3          1          15        18        50        10

11-Kocaeli Yenişehirspor       19        3          1          15        19        52        10

 

TOPLU SONUÇLAR 20.HAFTA

Çayırova Serhatspor (BAY)

Çamlıtepespor-Kocaeli Körfez: 3-1

Hisareynspor-Derince Birlikspor. 4-2

Gebze Beşköy GB-Başiskele BLD: 0-7

Arapçeşmespor-Yuvam İzmitspor: 5-0

Kocaeli Yenişehirspor-Kartepe Suadiyespor:. 0-5

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA

Kocaeli Körfez (BAY)

Çayırova Serhatspor-Kocaeli Yenişehirspor:

Kartepe Suadiyespor-Arapçeşmespor:

Yuvam İzmitspor-Gebze Beşköy GB:

Başiskele BLD-Hisareynspor:

Derince Birlikspor-Çamlıtepespor:

 

1.AMATÖR KÜME B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Diliskelesispor                     18        15        1          2          48        19        46

2-Uzuntarla BLD                    19        13        2          4          36        12        41

3-Bağçeşmespor                   18        10        2          6          35        26        32

4-Çayırova Fatihspor             19        8          3          9          38        41        27

5-Taşköprü Birlikspor             18        6          4          8          29        29        22

6-Bahçecikspor                      18        6          4          8          39        41        22

7-Üçtepespor                         18        6          4          8          27        38        22

8-Gebze Tayfunspor              18        7          0          11        28        34        21

9-Bekirderespor                     18        6          3          9          31        37        21

10-Çayırtepe Gençlik             18        5          3          10        22        45        18

11-Halıdere BLD                    18        3          4          11        24        35        13

 

TOPLU SONUÇLAR 20:HAFTA

Gebze Tayfunspor (BAY)

Bekirderespor-Uzuntarla BLD: 2-1

Diliskelesispor-Bahçecikspor: 3-0

Bağçeşmespor-Üçtepespor: 2-3

Halıdere BLD-Taşköprü Birlikspor: 2-0

Çayırova Fatihspor-Çayırtepe Gençlik: 3-3

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA

Uzuntarla BLD (BAY)

Gebze Tayfunspor-Çayırova Fatihspor:

Çayırtepe Gençlik-Halıdere BLD:

Taşköprü Birlikspor-Bağçeşmespor:

Üçtepespor-Diliskelesispor:

Bahçecikspor-Bekirderespor:

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesut kırmızı gördü 10 kişi oynadık12 Şubat 2017 Pazar 12:52
  • 100'den fazla taraftar uçakla geldi12 Şubat 2017 Pazar 12:51
  • Rakip futbolcular bizimkileri biçti12 Şubat 2017 Pazar 12:49
  • Kötü değildik12 Şubat 2017 Pazar 12:37
  • Selanik farklı başladı12 Şubat 2017 Pazar 10:48
  • Derince Sedaş tam gaz12 Şubat 2017 Pazar 10:44
  • İzmit FK, Zabıtan’ı geçti12 Şubat 2017 Pazar 10:18
  • İzmit derbisi Güneş’in!12 Şubat 2017 Pazar 10:12
  • Sırada Sancaktepe var!12 Şubat 2017 Pazar 10:09
  • İç sahadaki maçları belirleyici olacak12 Şubat 2017 Pazar 10:07
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim