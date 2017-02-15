Üçüncü yaya köprüsünde tabliyeler konuldu

D-100 Karayolu üzerine yapımı başlanan üçüncü yaya köprüsü inşaatında tabliyeler konularak kaynak çalışmasına başlandı.

D-100 Karayolu’nu Sabancı Kavşağı ve yan yollarının düzenlenmesiyle transit hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya geçişlerinde de düzenlemeye devam ediyor. Daha önce trafik ışıklarıyla yaya geçişi sağlanan bölgede yaya köprüleri yapan Büyükşehir, üçüncü köprünün yapımını da Kandıra Sapağında gerçekleştiriyor. Köprü yapımında şu an da tabliyeler konularak, kaynak çalışmaları devam ediyor.

ENGELLİ ASANSÖRÜ YER ALACAK

Bir teknoloji mağazası ve tıp merkezi arasında kurulan yaya köprüsü çelik malzemeden imal ediliyor. Üçayak üzerine oturtulacak yaya köprüsünde engelli asansörü yer alacak. Köprünün tabliyelerinin konuldu ve kaynak çalışmalarının yapılmasına başlandı.