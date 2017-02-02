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Üçüz aslanların yeni evi Antalya

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Üçüz aslanların yeni evi Antalya
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda 2014 yılında dünyaya gelen ve 'Asya', 'Avrupa' ve 'Afrika' adları verilen üçüz aslanlar, yeni yuvaları olacak Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, 2014 yılında dünyaya gelen ve Türkiye'nin ilk üçüz aslanları olan 2 erkek ve bir dişi aslanın yeni yuvaları Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi olacak. Dişi olan 'Asya' ve erkekler 'Avrupa' ile 'Afrika', Antalya'dan gelen araç içerisindeki 3 kafese uyutularak konuldu. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Eğitim Müdürü Gökmen Aydın, baba aslanın yavruları kabullenmediğini belirterek şöyle dedi:

 

"Türkiye'nin ilk üçüz aslanlarını burada 6 ay anne ve babalarıyla birlikte yaşattık. Ancak baba aslan ilk 6 aydan sonra birleştirdiğimizde yavruları kabullenmedi. Bu nedenle baba hep ayrı kalıyordu. Barınak koşullarını yeniden düşünerek, anne ve babayı bir araya getirip yeni yavrular almak, bu canlıların soy devamlılığına destek olmak için üç yavruyu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Antalya Hayvanat Bahçesi'ne gönderme kararı aldık. Karşılıklı yazıştık onların da ihtiyacı vardı. Bugün aslanları öncelikle uyuşturduk ve uyuttuk. Daha sonra kafeslerine yükledik. 7 saatlik bir yolculuk sonunda Antalya’da olacaklar. Böylece daha geniş bir alanda olacaklar. Çünkü bizim barınağımız anne, baba ve üç yavru için yeterli boyutta değil. Ama şu anda anne ve babanın bulunacağı alan iyi bir duruma geldi. Yeni yavrular alacağız. Antalya'da da bu canlılar yeni yavrular dünyaya getirecek. Böylece aslan nüfusunu artırmış olacağız."

 

'ANTALYA'DAKİ KOŞULLAR DAHA İYİ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Zeki Cihangir ise şunları söyledi:

"Türkiye'nin ilk üçüzleri olan bu aslanları Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nın bize hediye etmesini memnuniyetle karşıladık ve heyecanla almaya geldik. Bu nedenle hayvanat bahçesi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi geniş bir arazide, hayvan refahını sağlayacak koşullar orada daha iyi. Biz de bu üç emaneti orada sıcak bir şekilde karşılayacağız."

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