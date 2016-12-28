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Ufka Yolculuk’tan tanıtım toplantıları

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Ufka Yolculuk’tan tanıtım toplantıları
Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, ülke genelinde organize edilen Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışmaları’nın Kocaeli ayağını organize ediyor.

Kulüp yönetimi tarafından önceki gün Antikkapı Restoran’da düzenlenen bilgilendirme toplantısına İzmit’teki okulların idareci ve öğretmenleri katılım gösterdi.

 

YÖNETİCİLER KATILDI

Programa ayrıca katılanlar arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Nedim Aslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ferhat Dilek, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu da yer aldı. Toplantıda kulüp yöneticilerinden Şaban Arkan’ın katılımcıları bilgilendirdi.

 

TOPLANTILARA DEVAM

Sunumda yarışmanın amacı, şartnamesi, sınav, ödüller ve kitap temini noktasında bilgilendirme yapıldı. Türkiye genelinde yapılan en büyük sivil yarışma ve sınav organizasyonu için tüm idareci ve öğretmenlerden gönüllü destek talebinde bulunuldu. Bilgilendirme toplantılarının bugün de Gebze Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezi’nde Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerine yönelik olarak devam edeceği bildirildi.

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