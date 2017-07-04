Uğur Daşdemir de Adanaspor’da!

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Gökhan Meral’in ardından bir diğer İzmitli futbolcu Uğur Daşdemir’i renklerine bağladı.

Kocaeli’nin en istikrarlı futbolcuları arasında yer alan Uğur “Adanaspor gibi köklü bir camianın futbolcusu olmak benim için ayrı bir gurur. İnşallah önümüzdeki sezon Adanaspor tekrardan Süper Lig’e çıkarırız” dedi.

SON 3 YILDA 96 MAÇ

1990 doğumlu Uğur Daşdemirfutbola 9 yaşında Demirspor’da başladı. Zeki Cömert’in keşifleri arasında yer alan Daşdemir 2006 yılında Kocaelispor’a transfer oldu ve tam 5 yıl Yeşil Siyahlıların başarısı için ter döktü. Ardından sırası ile Kocaeli Birlik (Körfez FK), Karşıyaka, Darıca Gençlerbirliği ve son olarak tekrardan Kocaeli Birlikspor’da oynayan Uğur, kariyerinde 190 maça çıktı ve 5 de gol attı. Son 3 yılda adeta formunun zirvesine çıkan İzmitli sağ bek bu 3 yıllık dönemde tam 96 maçta forma giydi.