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Uğur Mumcu 4'te 4 yaptı

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Uğur Mumcu 4'te 4 yaptı
Ortaokullar Arası Basketbol Şampiyonası’nda 4. kez il birincisi olan Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu’nu ziyaret etti.

Bölge Şampiyonasında ilimizi temsil edecek olan öğrencilerden birincilik sözü alındı. Bu başarıyı bizlere 4. kez yaşatan şampiyonları tebrik ederiz.

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