Uğur Mumcu Parkı’nın ihalesine İTİRAZ VAR!

Mesut Akbulut

24 Ocak 1999 tarihinde suikasta kurban giden Uğur Mumcu’nun failleri hala bulunamadı…

Pek bulunacağa da benzemiyor…

Uğur Mumcu’ya gereken değer veriliyor mu?

Sol kesim hariç maalesef değer veren yok…

Büyükşehir Belediyesi, Valilik binasının yanındaki küçük bir alana Uğur Mumcu Parkı adını verdi…

Mimar Sinan Köprüsü yapıldıktan sonra park daha da küçüldü…

Kuşa döndü...

**

Parkın küçüklüğü bir yana…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı olarak adlandırılan bölümü çay bahçesi olarak ihaleye çıkardı…

İhale 10 yıllık…

İhaleyi Komisyon Başkanı Ticaret Müdürü Sinan Sever, Bahar Dağ, Üye, Ahmet Güven, Murat Öztanç, Nurullah Yaydemir yönetti.

Çay Bahçesinin aylık kirası 10 bin lira…

10 yıllık toplam bedel 1.200.000.00…

Geçici teminat 36.000, 00 TL…

İştirak Teminat Bedeli 120.00,00 TL…

İhale Şartnamesi 10.00,00 TL olan ihaleye bir firma katılmış…

Firmanın ismi BMT Kafe Hizmetleri Gıda İnş. San ve Tic. Ldt. Ali Murat Köşeli ve Yunus Emre Topaloğulları…

Şirket, 10.000,00 TL teklif sunmuş…

Yapılan pazarlık sonunda çay bahçesi 10.500, 00 TL’ye kiraya verilmiş…

Eskiden Büyükşehir Belediyesi bir yeri ihaleye çıkaracağı zaman, basına açıklama gönderirdi…

Ben açıkçası böyle bir açıklama görmedim…

Sanki durum oldu bittiye getirildi gibi…

**

Biz İzmitiz grubu kurucusu Hüseyin Erol, sosyal paylaşım sitesinden Uğur Mumcu Parkı ile ilgili bir açıklama yaptı…

Hüseyin Bey’in açıklamasını birlikte okuyalım;

Uğur Mumcu Parkına cafe yapılması da nereden çıktı şimdi?

Bize cafe değil, nefes alacak alanlar lazım.

Şehrin her tarafı beton oldu.

Her taraf cafe doldu.

Lütfen bir durun artık.

Tek bir firmanın ihaleye katılmasını ve emsal yerlere göre ucuza gitmesini de hesaba katmıyorum.

Bu işe yol veren anlayışı kınıyorum.

Uğur Mumcu Parkı olduğu şekli ile kalmalı ve korunmalıdır.

Bütün STK'ları duyarlı olmaya ve açıklama yapmaya davet ediyorum”

**

Hüseyin Bey’in açıklaması böyle…

Hüseyin Bey ile dün Adalet Yürüyüşü’nde karşılaştım…

Bana Uğur Mumcu Parkı’yla ilgili çekincelerini söyledi…

400 metrekarelik bir alanın 10 bin liraya kiraya verilmesini eleştirdi…

İhaleye sadece bir firmanın girmesini eleştirdi…

En önemlisi, oraya park yapılmaması gerektiğini, oranın yeşil alan olarak kalması gerektiğini söyledi…

**

Gazeteci-Yazar Uğur Mumca Parkı, zaten küçücük bir alanda…

Bir de üstüne üstlük orası çay bahçesi oluyor…

Uğur Mumcu’nun püstü çay bahçesinin içinde mi kalacak?

Yoksa, çay bahçesinin açılışına yakın Uğur Mumcu Parkı’nın ismi mi değiştirilecek?

Bu soruları çoğaltmamız mümkün…

**

Aldığım bilgiye göre Biz İzmitiz Grubu, KYÖD, Kocaeli Barosu ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, kendi aralarında bir toplantı yapacaklar…

Uğur Mumcu Parkı’nın akıbetini masaya yatıracaklar…

Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak…

Bu renkler rahatsız etti

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yer zemin boyama çalışmaları devam ederken araya Ramazan Bayramı tatili girdi. Tatil nedeniyle boya çalışmasında görevli yedi kişi de memleketlerine gidince dış yer zemin boyasında tercih edilen sarı-kırmızı-yeşil renkleri terör örgütü PKK’nın simgesiyle aynı olunca, biraz tepki gördü ve rahatsız etti. Yaklaşık 10 gündür bu renklerde olan zemine önümüzde ki hafta içerisinde görevlilerin iş başı yapması sonrasında siyah ve beyazlarda eklenmiş olacak ve bu rahatsızlık ta ortadan kalkmış