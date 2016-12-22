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UKOME tarihi bir karar aldı!

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UKOME tarihi bir karar aldı!
Taksici cinayetler ve gasplarının son bulması için UKOME tarafından tarihi karara alındı. Alınan kararları açıklayan Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanı Salim Kumbar, şartlara uymayan ruhsat alamayacak dedi.

Yaşanan taksici cinayet ve gaspları sonrasında tartışma konusu olan güvenlik için Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanı Salim Kumbar, UKOME olarak tarihi bir karar aldıklarını açıkladı. Kumbar “01 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm taksilerde panik butonu, araç takip sistemi ve şoför kamerası zorunlu duruma gelmiştir. Ayrıca şoför kabini isteğe bağlı olarak TSE kurallarına uygun olarak yapılabilecek. Bunanla ilgili karar alındı. Bu sistem zorunlu olmuştur. İstenilenleri yapmayan hiçbir araç ruhsat alamayacaktır" dedi. Serkan BORLAK

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