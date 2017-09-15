Ukrayna toplantımız

Bilal Dündar

11-13 Eylül günlerinde Ukrayna’nın başşehri Kiev’de Avrupa Azerbaycanlılarının Kongresi yapıldı. Bakü’den Diaspora’dan Sorumlu Devlet Bakanı Nazım İbrahimov, müsteşar, genel müdürler ile birlikte sekiz kişi katıldılar. Yönetim Kurulu üyeleri on dört devletten gelen teşkilat başkanlarından oluşmaktaydı.

Salı günü Kiev’in müstesna bir semtinde Haydar Aliyev’in heykeline çelenk ve güller koyuldu. Bundan sonra Ukrayna Parlamentosunda bir ziyaret gerçekleştirildi.

Parlamento Başkanı genç ve de donanımlı bir kişiydi. Azerbaycan, Ukrayna ilişkileri ve dostluğu üzerine geniş bilgiler verdi. Azerbaycan topraklarının haksız bir şekilde işgalini kınayarak Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunu belirtti. Rusya ile ilişkilerini anlattılar. Sorulan birçok soruları cevaplandırdılar. Bir saati aşan samimi bir sohbetten sonra kapıya kadar heyetimizi uğurladılar.

Aynı gün beş saat süren bir toplantıyı kaldığımız Prezident Otelinin salonunda gerçekleştirdik. Toplantıyı Bakan Nazım Bey yönetti. Açış konuşmasından sonra Ukrayna Parlamentosunda Tatar asıllı milletvekili söz aldı. Başarı dileklerini dile getirdikten sonra kısa bir konuşma ile Azerbaycan, Ukrayna ilişkileri ve dostluğuna övgüleri dile getirdiler. Ben de uzun bir konuşma ile olanları ve olması gerekenleri anlattım.

Toplantımızda daha önceki toplantıda belirlenip yapılanlar anlatıldı. Her üç ayda bir toplantıların devamı kararı alındı. 2018 yılının Mayıs ayında Türkiye’de yapılması kararını aldık.

Yeni yol haritasında yapılması gerekenler karara bağlandı. Akşam gala yemeği ile toplantı sonlandı.

İlk kez gittiğim Ukrayna ile gözlemlerimi, duygu ve düşüncelerimi aktarmak istiyorum.

Ukrayna, 42 milyon bir nüfusa sahiptir. Araç bolluğu burada da gözünüze çarpıyor. Araçların hemen hemen hepsi lüks ve son modeldir. Trafikte kullanılan araçların ekseriyetinde bayan sürücüleri görebilirsiniz.

Dikkat çeken bir konu trafik kurallarında herkesin mümkün mertebe uyduğunu görebiliyorsunuz.

Kiev tarihi dokusunu koruyan bir şehir. Yeşillikler içerisinde ağaçlarını, ormanını korumaktadır. Bir ağaç kesmenin he parasal hem de hapis cezası ile cezalandırdığını söylediler.

Yaşam bakımından herkesin özgürlük içinde olduğunu görüyorsunuz. Herkes birbirleri ile barışık vaziyette yaşamlarını sürdürüyor.

İnsanlarda stres denen bir şeyi göremiyorsunuz. Suratlarının asık olmadığı, güleç yüzlü insanlar sanki seçilmiş ve buraya getirilmişler gibi bir izlenim içinde kalıyorsunuz.

Paraları pek kıymetli değil. Yüz dolara 2.500 Ukrayna parası alınıyor.

Gelen turist ve ziyaretçiler arasında İranlı insanlar büyük yekûn tuttuğunu söylediler.

Toplantıları burada yaptıklarını dile getirdiler. İran ile ticaret hacmi gittikçe büyüdüğünü söylediler.

Türkiye’den gidip Ukrayna’da gittikçe sayısı artan öğrenciler orada üniversitede okuyorlar.

İş adamları bakımından Azerbaycanlı iş adamlarının önemli yatırımları varmış. İyi ki komşuluk, dostluk gibi etkenler ilişkilerin artmasını sağlamaktadır.

Sonuç olarak denebilir ki Ukrayna güzel, yaşanabilir, uyum sağlanabilir güzellikleri ve özellikleri taşıyan bir ülkedir.

Ukrayna’da kusursuz ev sahipliği yaparak bizleri ağırlayan teşkilat Başkanı Rövşan Tagıyev, Akif Gülmemmedov beye ve bütün emeği geçen kardeşlerimize teşekkür edip başarılar diliyorum.