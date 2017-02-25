UlaşımPark’ın temizlik timinden acil müdahale

Büyükşehir’in iştiraklerinden UlaşımPark’ın araç hijyeni, temizlik timlerine emanet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından Kocaeli genelinde hizmet veren belediye otobüslerinin acil durumlarda temizliği ekipler tarafından yapılacak. UlaşımPark tarafından oluşturulan temizlik timi, araçlara bulundukları yerde müdahale edecek.

TEMİZLİK TİMİ İLE ACİL MUDAHALE

UlaşımPark ekipleri tarafından oluşturulan temizlik timi, acil durumlarda araçları temizlemek için aracın yolcuları indirdiği bölgeye anında ulaşıyor. Araca ulaşan tim, temizlik malzemeleriyle birlikte aracın içinde oluşan kirliliği dezenfekte ederek, yeniden yolculuğa hazır hale getiriyor. Araç bu işlem ile ne zaman, ne de ekonomik bir kayba uğramıyor.