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Ülkemize gelen turist sayısı %10 azaldı

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Ülkemize gelen turist sayısı %10 azaldı
Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,81 azalış oldu

2017 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,81 azalış kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü geçici verilere göre; 2017 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,81 oranında azalışla 1 milyon 55 bin 474 oldu. Ocak ayında ülkemize gelen 1 milyon 55 bin 474 yabancı ziyaretçinin 4 bin 726'sı (yüzde 0,45) günübirlikçi oldu.

 

Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

İstanbul yüzde 53,14 (560 bin 880)

Artvin yüzde 13,74 (145 bin 46)

Edirne yüzde 11,20 (118 bin 260)

Antalya yüzde 6,13 (64 bin 653)

Ağrı yüzde 3,09 (32 bin 666)

 

2017 yılı Ocak ayında Tükiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Gürcistan yüzde 13,36 (140 bin 988) ile birinci, İran yüzde 9,63 (101 bin 636) ile ikinci, Almanya yüzde 7,46 (78 bin 750) ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Bulgaristan ve Rusya izledi.

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