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Ülkü Ocakları Çakıroğlu’nu andı

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Ülkü Ocakları Çakıroğlu’nu andı
Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 2. yılında Ülkü Ocakları tarafından anıldı

Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 2. yılında Kocaeli Ülkü Ocakları tarafından dualarla anıldı. İmam Hatip Liselerinde Ülkücü öğrenciler Tarafından Yasin’i Şerif okundu. Ardından Kocaeli Ülkü Ocakları İzmit’te stant açarak Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatını anlatan belgeler "Ecel Yılar Fırat Yılmaz" sloganı ile dağıtıldı.

 

“TEHDİT EDİLİYORDU”

Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın, “İzmir Ege Üniversitesi Teşkilatı Başkanı iken sürekli öğrenci kılığındaki PKK'lılar tarafından tehdit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, üniversite yönetimine ve Emniyete defalarca şikayet dilekçesi yazmasına rağmen korunamamıştır. Kampüs içerisinde bıçaklanarak yaralanmış ve 45 dakika boyunca kapıdaki ambulans üniversite yönetimi tarafından içeriye alınmamıştır. Anlaşılan üniversite yönetimi birilerinden ülkücü kanı akması için talimat almıştır” dedi.

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