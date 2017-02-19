Ülkü Ocakları Diriliş Kampı’ndaydı

Kocaeli Ülkü Ocakları, Yuvacık Aytepe Diriliş Kampı’nda kamp yaptı. 300 kişilik kampı ziyaret eden Aydın Ünlü, Melikşah Taşkın'a Ülkü Ocakları'na farklı bir vizyon kazandırdı için teşekkür etti

Kocaeli Ülkü Ocakları, 300 kişilik il ve ilçe ocak yöneticileri ile Yuvacık Aytepe Diriliş Kampı’nda kamp yaptı. Sabah namazı ile başlayan program 3 metreyi aşan kar üzerinde sabah yürüyüşü ile devam edip okçuluk, paintball gibi sosyal aktiviteler ile sürdü. Akşamları ise alanında uzman yöneticiler tarafından eğitimler verildi. Eğitim sonrası kamp ateşi yakan gençler, marşlar ve türküler söyledi.

AYDIN ÜNLÜ ZİYARET ETTİ

Diriliş Kampını MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP MDK Üyesi Selim Çakır, Türkiye Kamu-Sen Şube Başkanı Yaşar Şanlı ve Gebze TÜRKAV yöneticileri ziyaret etti. Eğitim kampını gezen Aydın Ünlü, Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın'ın Ülkü Ocakları'na farklı bir vizyon kazandırdığını, eğitim ve sosyal projelere önem verdiğini belirterek teşekkür etti.