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Ülkü Ocakları: Polis KOÜ'de gerekeni yapacaktır

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Ülkü Ocakları: Polis KOÜ'de gerekeni yapacaktır
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz “Kampüsleri terör kampı, amfileri mağara zannedenler, kavga için fırsat gözlemektedir. Dün basın açıklaması yapan ülküdaşlarımıza terör örgütü mensuplarınca saldırıya uğradılar. polis gerekeni yapacaktır” dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz tarafından KOÜ’nde yaşanan olaylar hakkında yazılı basın açıklaması geldi. KOÜ’nde yaşanan olaylar sonrasında 47 kişi göz altına alınmıştı. Olay hakkında Ülkü Ocakları Başkanı Kılavuz tarafından yazılı basın açıklaması yapılarak tepki gösterildi. Yazılı basın açıklamasını Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna açıklandı.

 

MEDET UMANLAR

İşte Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz’ın KOÜ’nde yaşanan olaylar hakkında yazılı basın açıklaması; Ülkemizin ve milletimizin hassas bir süreçten geçtiği aşikardır. Dönemin hassasiyeti sebebi ile çatışma ortamı gözleyenler, kardeş kavgası çıkartmak isteyenler, huzur ortamında huzursuz olanlar, kaostan medet umanlar yine sahnededir.

 

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI

İlim, irfan ve eğitim yuvası olan üniversitelerin yeni döneminin kısa bir süre önce başlamış olması ise kargaşa yaratmak isteyenlerin iştahını kabartmaktadır. Kampüsleri terör kampı, amfileri mağara zannedenler, kavga ortamı oluşturmak için fırsat gözlemektedir. Bu gün Hocalı soykırımının 25. Yılı münasebeti ile Kocaeli Üniversitesinde basın açıklaması yapan ülküdaşlarımızın açıklamanın akabinde terör örgütü mensuplarınca saldırıya uğraması bu durumun göstergesidir.

 

ÜNİVERSİTELERDE NASIL VARLIK GÖSTERMEKTEDİR

Türk'ü sevmeyen, Türklüğü hazmedemeyen ve her fırsatta milletimize olan kinini kusan bir zihniyetin mensupları Türk Milliyetçilerini hedef almıştır. Kocaeli Üniversitesinde yaşanan bu olayın çok yönlü değerlendirilmesi ve içerisinde bulunduğumuz sürecin çok yönlü ele alınması şarttır. Zira Üniversiteler milletin geleceğinin şekillendiği yerlerken, terör örgütlerinin eylem sahasına nasıl dönüşmektedir. Terörle etkin bir mücadelenin yapıldığı bu günlerde cani terör örgütü mensupları üniversitelerde nasıl varlık göstermektedir. Bu soruların cevapları aranmalı ve biran evvel gerekli önlemler alınmalıdır.

 

BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUPLARINCA

Ülkü Ocakları olarak içinde bulunduğumuz dönemin nazikliğinin farkında olacak ve kaos çığırtkanlarının oyununa gelmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bu günde Türk Milletinin bir bütün olduğunu ve parçalanma hayali kuranların beyhude çabaladığını haykırmaya devam edeceğiz. Kocaeli Üniversitesinin ve diğer üniversitelerde yaşanan tüm gelişmelerde an be an takip etmeye devam edeceğimizi hatırlatır, bugünkü saldırı sonucu bölücü örgüt mensuplarınca eğitim hakları gasp edilen Ülküdaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

 

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ

İnanıyoruz ki kahraman güvenlik güçlerimiz olayın faillerini bulacak ve hukuk mercileri bu satılık şahıslara gereken cezayı bir an evvel verecektir. Hiçbir saldırı Türk Milliyetçilerini yıldıramayacak ecdadının mirasını, yaşayarak yaşatan Türk Gençleri soykırım destekçisi bu teröristlere ne vatanını ne bayrağını ne de değerlerini çiğnetmeyecektir” sözlerine yer verdi. Serkan BORLAK

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