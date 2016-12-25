Ülkü Ocakları’ndan Suriye’ye yardım

Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı Suriye'deki iç savaştan ülkemize sığınan Suriye Türkmenleri için uzun zamandır topladığı yardımları önceki gün TIR'a yükleyerek sınıra gönderdi.

Yardımlarla ilgili açıklama yapan İl Başkanı Melikşah Taşkın, “Kendi topraklarında huzur bulamayan kardeşlerimiz bizim ülkemize sığınmıştır. Bize düşen ise misafirperverliğimizi ve samimiyetimizi göstermektir. Peygamber efendimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuştur. Bizlerde Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz aracılığıyla Kocaeli halkından topladığımız bakliyat, şeker, un, battaniye, bebek maması, bebek bezi gibi ürünleri sınıra gönderiyoruz "dedi. Ülkü Ocakları, Türkiye genelinde 50 TIR yardım malzemesini sınara gönderdi.