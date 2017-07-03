  • BIST 100.515
  • Altın 140,619
  • Dolar 3,5434
  • Euro 4,0309
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 31 °C
  • Sakarya : 30 °C

Ülkücü genel başkan Adalet Yürüyüşü'nde

»
Ülkücü genel başkan Adalet Yürüyüşü'nde
Ülkü Ocakları eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Taşdelen de Adalet Yürüyüşü'nde...

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Mehmet Taşdelen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 19 gün önce başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli ayağına destek verdi. Yürüyüş sonrası mola alanında kısa bir açıklama yapan Taşdelen, “Türkiye’nin gerçekten bir adalete ihtiyacı var o yüzden Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için buradayım” dedi.

 

TÜRKİYE’NİN ADALETE İHTİYACI VAR

Basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Mehmet Taşdelen, “Türkiye 10 yılı aşkın süreden beri kumpas davalarıyla meşgul edildi. FETÖ soruşturmaları da aynı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği gibi tabanı hain olan örgütün tavanından kimse tutuklu değil, son derece sorumsuzca bir soruşturma sürüyor. İnancı gereği bir cemaate mensup insanlar tabanda ki insanlar cezaevlerinde bu devam edecek. Türkiye’nin gerçekten bir adalete ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için bugün buradayım. 3 Temmuz sürecinin arefesinde bir Fenerbahçe taraftarı olarak buradayım” şeklinde konuştu.Selin BECER

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
VATANDAŞ,,
03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:11
12:11
VATANDAŞ ,,o arkadaş ülkücü milliyetci olamaz mümkün değil ülkücüler teröre desdek verenle aynı safta olamaz ve ben ülkücüyğm diye medyayı ve halkı kandırmasın
kızıl elma
03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:08
12:08
yazıklar olsun ve yine yazıklar olsun ki ülkü ocakları gibi hatırlı bir makamın başkan yardımcılığı verilmiş
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözlerine bant çekerek yürüdüler!03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:36
  • Küçükkaya'dan önce davet sonra özür03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:13
  • Tarhan: 42 derecede şartlar gerçekten çok zor!03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:06
  • Adalet Yürüyüşü'ne BÜYÜK MOLA!03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
  • İzmit'e son 12 kilometre...03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:29
  • Yürüyüş güzergahında dikkat çeken afiş!03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:33
  • Kılıçdaroğlu: Taş atana gül atın03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:32
  • CHP’liler Eşme’de bekliyor02 Temmuz 2017 Pazar 17:05
  • Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Eşme'den başlayacak02 Temmuz 2017 Pazar 00:00
  • Erdoğan: Değişim zilleri tüm gücüyle çalıyor01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:24
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim