Ülkücü genel başkan Adalet Yürüyüşü'nde

Ülkü Ocakları eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Taşdelen de Adalet Yürüyüşü'nde...

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Mehmet Taşdelen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 19 gün önce başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli ayağına destek verdi. Yürüyüş sonrası mola alanında kısa bir açıklama yapan Taşdelen, “Türkiye’nin gerçekten bir adalete ihtiyacı var o yüzden Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için buradayım” dedi.

TÜRKİYE’NİN ADALETE İHTİYACI VAR

Basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Mehmet Taşdelen, “Türkiye 10 yılı aşkın süreden beri kumpas davalarıyla meşgul edildi. FETÖ soruşturmaları da aynı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği gibi tabanı hain olan örgütün tavanından kimse tutuklu değil, son derece sorumsuzca bir soruşturma sürüyor. İnancı gereği bir cemaate mensup insanlar tabanda ki insanlar cezaevlerinde bu devam edecek. Türkiye’nin gerçekten bir adalete ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için bugün buradayım. 3 Temmuz sürecinin arefesinde bir Fenerbahçe taraftarı olarak buradayım” şeklinde konuştu.Selin BECER