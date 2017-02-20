Kocaeli ilçe ülkü ocaklarının yer aldığı ve toplamda 300 kişinin katıldığı kamp çok yararlı geçti. Kampın son gününde ziyarete gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, ülkücü gençlere ülkücülüğün esaslarına ve Türk-İslam davasına dair konuşma yaptı. Kılavuz yaptığı konuşmada, “Bu kamp, Kocaeli'deki farklı ilçelerden gelen kardeşlerimiz ile tanışmamıza ve kaynaşmamıza vesile olmuştur. Bu organizasyonda emeği geçen başta Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın'a ve kıymetli yöneticilerine teşekkür ederim” dedi. Programdan sonra hatıra fotoğrafı çektirildi. Ülkücüler güzel bir kamp geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
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Ülkücüler, Aytepe kampında huzur buldu
Kocaeli Ülkü Ocakları’nın düzenlediği Eğitim ve Spor Kampı, 17-19 Şubat tarihleri arasında Aydepe’de yapıldı.
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