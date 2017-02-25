Ülkücüler bilgi yarışmasına destek verdi

Çevre illerden bilgi yarışması için Kocaeli Ülkü Ocaklarına bağlı 250 kişi yarışmacıları desteklemek için Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi

Marmara Bölgesi illerinden bilgi yarışması için gelen ülküdaşlarını yalnız bırakmamak adına dün Kocaeli Ülkü Ocaklarına mensup yaklaşık 250 kişi, Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Ocak binasından toplu halde yürümeye başlayan kalabalık sloganlar atarak Hasan Gemici Spor Salonu bölgesine geldi. Yarışmayı yalından takip eden ülkücüler daha sonrasında olaysız bir şekilde dağıldı. Selin BECER