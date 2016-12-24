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Ülkücüler, Türk ve Çin tarihini öğrendi

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Ülkücüler, Türk ve Çin tarihini öğrendi
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim seminerleri aralıksız şekilde devam ediyor. Her hafta ayrı bir konu üzerinde yapılan eğitim faaliyetlerinin bu haftaki konuşmacı konuğu Tarihçi Doç. Dr. Sema Örsoy oldu.

HEM SAVAŞTIK HEM DOST OLDUK

Konuşmasında özellikle Türk ve Çin ilişkilerinin başlangıç tarihinin, milattan önceki yıllara kadar uzandığını belirten Sema Örsoy, “Bu ilişkiler bazen savaşlar, bazen de dostluk içinde devam etmiş. Ancak iki milletim dost gözüktüğü dönemlerde de Çin, Türk ülkelerini ele geçirme düşüncesinden asla vazgeçmemiştir” dedi.

 

“ÇEKİŞMELER YAŞANDI”

Türk-Çin ilişkilerindeki rekabetin en önemli nedeninin her iki milletin de Orta Asya’da tek başına egemen olmak istemelerinin olduğunu dile getiren Örsoy, şöyle konuştu: “Önemli bir gelir kaynağı olan İpek Yolu’na hakim olma isteği de bir diğer önemli sebeptir. Ayrıca göçebe bir hayat süren Türklerin ihtiyaçları olan ipek, buğday ve pirinç gibi bazı maddeleri Çin’den temin etmeleri yapılan seferlerin ana nedenleri arasındadır.

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