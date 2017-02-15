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Ülkün Yalçın’ın kaderini penaltılar belirledi

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Ülkün Yalçın’ın kaderini penaltılar belirledi
Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan Liseler Arası Genç Erkekler Futsal 2. tur maçında Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi ile Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadelede Gebze İmam Hatip’te Oğuzhan ve Bayram, Darıca Ülkün Yalçın’da da Kenan’ın golleri sonucu normal süre 2-2 sona erdi. Direk penaltı vuruşlarına giden maç sonunda Darıca Ülkün, Gebze İmam Hatip’e 7-6 üstünlük sağladı ve adını son 16’ya yazdıran takımlardan birisi oldu. Ahmet AKAY

 

GEBZE AİHL:  6  DARICA ÜLKÜN YALÇIN AL: 7

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Emre Can Furuncu ***, Halim Yılmaz ***

GEBZE AİHL:   Salih ***, İbrahim **. Ulvi **, Oğuzhan ***, Bayram *** (Mücahit **, Berathan **, Yavuz **. Halil ***, Hamza **, Ömercan **, Talha **

DARICA ÜLKÜN YALÇIN AL: Tolunay ***, Fatih **, Kayahan ***, Kenan ****, Habib *** (Furkan **, Bedirhan ***, Latif ***, Fevzi ***

GOLLER: Oğuzhan ve Bayram (Gebze AİHL), Kenan (2) ( Darıca Ülkün Yalçın AL)

İLK YARI SKORU:  1-0

NORMAL SÜRE:  2-2

PENALTI ATANLAR: İbrahim, Oğuzhan, Halli ve Bayram (Gebze AİHL), Tolunay, Kayahan, Kenan, Latif ve Fevzi

PENALTI KAÇIRANLAR: Hamza ve Ömercan (Gebze AİHL), Habib  (Darıca Ülkün Yalçın AL)

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