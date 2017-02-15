Ülkün Yalçın’ın kaderini penaltılar belirledi

Nefes kesen mücadelede Gebze İmam Hatip’te Oğuzhan ve Bayram, Darıca Ülkün Yalçın’da da Kenan’ın golleri sonucu normal süre 2-2 sona erdi. Direk penaltı vuruşlarına giden maç sonunda Darıca Ülkün, Gebze İmam Hatip’e 7-6 üstünlük sağladı ve adını son 16’ya yazdıran takımlardan birisi oldu. Ahmet AKAY
GEBZE AİHL: 6 DARICA ÜLKÜN YALÇIN AL: 7
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Emre Can Furuncu ***, Halim Yılmaz ***
GEBZE AİHL: Salih ***, İbrahim **. Ulvi **, Oğuzhan ***, Bayram *** (Mücahit **, Berathan **, Yavuz **. Halil ***, Hamza **, Ömercan **, Talha **
DARICA ÜLKÜN YALÇIN AL: Tolunay ***, Fatih **, Kayahan ***, Kenan ****, Habib *** (Furkan **, Bedirhan ***, Latif ***, Fevzi ***
GOLLER: Oğuzhan ve Bayram (Gebze AİHL), Kenan (2) ( Darıca Ülkün Yalçın AL)
İLK YARI SKORU: 1-0
NORMAL SÜRE: 2-2
PENALTI ATANLAR: İbrahim, Oğuzhan, Halli ve Bayram (Gebze AİHL), Tolunay, Kayahan, Kenan, Latif ve Fevzi
PENALTI KAÇIRANLAR: Hamza ve Ömercan (Gebze AİHL), Habib (Darıca Ülkün Yalçın AL)