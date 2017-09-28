Ulusal Egemenlik kütüphanesine kavuştu

İzmit Belediyesi tarafından Ulusal Egemenlik Ortaokulu’na da bir kütüphane kazandırıldı. Kütüphanenin açılışını Başkan Doğan yaptı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ulusal Egemenlik Ortaokulu’na da bir kütüphane kazandırdı. Tepeköy Mahallesinde bulunan Ulusal Egemenlik Ortaokulu’ndaki kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Başkan Doğan, okul müdürü İsmail Küçükkaymakçı, Okul Aile Birliği Başkanı İrem Veral, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

GURUR VE ONUR DUYUYORUZ

Açılışta konuşan Doğan “Geleceğimizi okuyan nesiller kurtaracak. Çocuklarımızın daha çok kitap okuyarak daha bilgili, daha donanımlı, daha bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla bizde elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız için, içerisine girildiğinde daha istekli ve daha keyifli okuyabilecekleri güzellikte ve istenilen bilgilere daha kolay ulaşabilecek içerikte kütüphaneler oluşturmaya çalışıyoruz” dedi