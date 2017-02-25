Ulusal Egemenlik Okulu kütüphanesi yenilendi

İzmit Belediyesi Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Ulusal Egemenlik Orta Okulu’nun kütüphanesini yeniledi.

Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Ulusal Egemenlik Orta Okulu’nun kütüphanesi, İzmit Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, mevcut kütüphanede yapılan tadilat çalışması ile satranç alanı, okuma alanı ve grup çalışma alanı oluşturuldu. Ayrıca kütüphanenin zemini yenilendi, boyası yeniden yapıldı, masa, sandalyeler yenilenerek kitaplık yeni baştan oluşturuldu. Yaklaşık 28 bin liraya mal olan çalışma ile Ulusal Egemenlik Orta Okulunun kütüphanesi çok daha kullanışlı ve estetik hale gelmiş oldu.