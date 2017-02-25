Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Ulusal Egemenlik Orta Okulu’nun kütüphanesi, İzmit Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, mevcut kütüphanede yapılan tadilat çalışması ile satranç alanı, okuma alanı ve grup çalışma alanı oluşturuldu. Ayrıca kütüphanenin zemini yenilendi, boyası yeniden yapıldı, masa, sandalyeler yenilenerek kitaplık yeni baştan oluşturuldu. Yaklaşık 28 bin liraya mal olan çalışma ile Ulusal Egemenlik Orta Okulunun kütüphanesi çok daha kullanışlı ve estetik hale gelmiş oldu.
- BIST 88.258
- Altın 145,965
- Dolar 3,5936
- Euro 3,8018
- Kocaeli : 22 °C
- İstanbul : 12 °C
- Sakarya : 22 °C
- Yeşil Özel Güvenlik Sistemleri hizmete girdi
- Tapu devirlerinde değişiklik
- Ülkücüler bilgi yarışmasına destek verdi
- CHP'nin yeni il binası böyle olacak
- Eğitim-Sen’in başkanı değişti!
- Cinayet zanlıları Kocaeli'de enselendi!
- Doktorun cüzdanını çalan hırsızı bulana ÖDÜL!
- Uzayda tarım yapılacak
- Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için ilk heyet yola çıktı
- Ulusal Egemenlik Okulu kütüphanesi yenilendi
- Kocaeli'de bir ayda 2 bin 635 konut satıldı
- Kedi ve köpekler için GTÜ kampüsüne besleme noktaları kuruldu
- Fuar Merkezi yaya köprüsünde çalışmalar sürüyor
- Körfez'de kahvehaneyi taradılar!
- Eski İstihbarat Daire Başkanı 28 Şubat’ı anlatacak
Ulusal Egemenlik Okulu kütüphanesi yenilendi
İzmit Belediyesi Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Ulusal Egemenlik Orta Okulu’nun kütüphanesini yeniledi.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeşil Özel Güvenlik Sistemleri hizmete girdiSilahlı Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi, yenileme eğitimi, hizmet içi eğitimler verilerek aynı zamanda sistemlerin kurulumunu yapacak olan Yeşil Özel Güvenlik Eğitim ve Sistemleri, hizmete girdi.
Ülkücüler bilgi yarışmasına destek verdiÇevre illerden bilgi yarışması için Kocaeli Ülkü Ocaklarına bağlı 250 kişi yarışmacıları desteklemek için Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi
CHP'nin yeni il binası böyle olacakCHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yeni il binasının inşaatını gezerek bir takım incelemelerde bulundu. İnşaatın son aşamaya geldiğini söyleyen Sarıbay, “Cuma günü yapılacak olan son temizliğin ardından 8 Mart’ta açılışa hazır hale gelecek” dedi
Eğitim-Sen’in başkanı değişti!Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi 10. Olağan Kongre İzmit Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleşti. Tek listeyle gerçekleşen kongrede Hicran Turan yeni başkan seçildi.
Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için ilk heyet yola çıktıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için ilk heyetin bugün yola çıktığını açıkladı
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Yıllar otomobilleri bile değiştiriyor...
- Refah düzeyi en yüksek ülkeler
- İnanılır gibi değil ama bu yapılar 'orman' gibi olacak
- Acun Ilıcalı kimin elinden tuttuysa ünlü etti
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim