  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 22 °C

Ulusal Egemenlik Okulu kütüphanesi yenilendi

»
Ulusal Egemenlik Okulu kütüphanesi yenilendi
İzmit Belediyesi Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Ulusal Egemenlik Orta Okulu’nun kütüphanesini yeniledi.

Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Ulusal Egemenlik Orta Okulu’nun kütüphanesi, İzmit Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, mevcut kütüphanede yapılan tadilat çalışması ile satranç alanı, okuma alanı ve grup çalışma alanı oluşturuldu. Ayrıca kütüphanenin zemini yenilendi, boyası yeniden yapıldı, masa, sandalyeler yenilenerek kitaplık yeni baştan oluşturuldu. Yaklaşık 28 bin liraya mal olan çalışma ile Ulusal Egemenlik Orta Okulunun kütüphanesi çok daha kullanışlı ve estetik hale gelmiş oldu.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kedi ve köpekler için GTÜ kampüsüne besleme noktaları kuruldu25 Şubat 2017 Cumartesi 12:56
  • Fuar Merkezi yaya köprüsünde çalışmalar sürüyor25 Şubat 2017 Cumartesi 12:55
  • Hac kura sorgulama nasıl yapılır?25 Şubat 2017 Cumartesi 10:36
  • 80 bin Hacı adayı için Hac yolu göründü25 Şubat 2017 Cumartesi 10:12
  • Dilovalı minibüsçüler bir hayli dertli!25 Şubat 2017 Cumartesi 09:43
  • Meteoroloji uyardı: Fırtınaya dikkat!25 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Okul servislerinde yeni dönem!25 Şubat 2017 Cumartesi 08:44
  • Azeriler, Hocalı Katliamı’nı andı25 Şubat 2017 Cumartesi 08:41
  • Başkan Baran üniversite inşaatını ziyaret etti25 Şubat 2017 Cumartesi 08:00
  • İzmit’te öğrencilere bisikletleri teslim edildi25 Şubat 2017 Cumartesi 07:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim