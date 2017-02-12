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Ulviye Demirel vefat etti

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Ulviye Demirel vefat etti
İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle İnkılap Caddesi adresinde ikamet eden merhum Pirelli emeklisi İsmail Demirel’in eşi Ulviye Demirel (87) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ulviye Demirel’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.

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