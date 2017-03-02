Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ulviye Kocabıyık’ın cenazesi Karakadılar Köy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Ulviye Kocabıyık vefat etti
Derince İshakçılar Köyü Karakadılar Mahallesi adresinde ikamet eden BAĞ-KUR emeklisi Mülayim Kocabıyık’ın eşi Ulviye Kocabıyık (66) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti
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Ulviye Kocabıyık vefat ettiDerince İshakçılar Köyü Karakadılar Mahallesi adresinde ikamet eden BAĞ-KUR emeklisi Mülayim Kocabıyık’ın eşi Ulviye Kocabıyık (66) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti
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