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Umay Tokcan Avrupa Şampiyonu

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Umay Tokcan Avrupa Şampiyonu
Bulgaristan’daki Avrupa Şampiyonası’nın son gününde Büyükşehir Kağıtsporlu Umay Tokcan altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu oldu

17-19 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 44. Avrupa Ümit, Genç ve  21 Yaş Altı Karate Şampiyonası yapılan müsabakalarla sona erdi. Son gün tatamiye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Umay Tokcan, Avrupa şampiyonu oldu. 21 yaş altı kariyerinde ilk Avrupa Şampiyonası finalini yakalayan 50 kiloda Umay Tokcan, sırasıyla Sırp, Alman ve Çek rakiplerini geçerek şampiyonluk maçında Azeri Asya Malikova ile karşılaştı. Final mücadelesinde muhteşem bir maç çıkaran Tokcan, maçın ilk dakikası dolarken vurduğu tekme ile skoru bir anda 3-0'a getirdi. Bu andan sonra puan serisine başlayan başarılı sporcu maçın bitimine son bir dakika kala seri yumruklara başladı ve üst üste aldığı puanlarla maçı 7-0 kazanarak bu yaş kategorisinde ilk Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nı beş altın, üç gümüş dört de bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile tamamladı.

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