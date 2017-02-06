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Ümit Metin Yıldız: Oyunu ziyan etmeyin

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Ümit Metin Yıldız: Oyunu ziyan etmeyin
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, 4-0 kazanılan Erzin Belediyespor maçını değerlendirdi.

Yıldız, 90 dakika boyunca duyguyu kaybetmeden mücadele ettiklerini, karşılığında da haklı bir galibiyet elde ettiklerini belirtti

 

DİRİ BİR TAKIMLA OYNADIK

Erzin Belediyespor maçında soyunma odasına 2 farklı önde girmenin önemli olduğunu belirten Yıldız şu ifadelere yer verdi: 2 haftadır berabere kalıyorduk. Her ne kadar deplasmanda kazanamasa da çok diri bir takım ile karşılaşacağımızın farkındaydık. Maçın başında geriye düşebilirdik. Öne geçtik ve ilk yarıyı 2 farklı önde bitirmemiz bizim için önemliydi.

 

MORAL VERDİ

Devre arasında futbolcularımıza -Oyunu ziyan etmeyin. Skoru koruyalım, oynansın da bitsin düşüncesinde olmayın- dedim. Kısacası ikinci yarıda daha iyi olmalıydık. Nitekim de öyle oldu. 3-0’dan sonra 4. golü ararken kalemizde gol görüyorduk. Ardından 1 gol daha bulduk ve 4-0 kazandık. Çok ağır bir zeminde, duygumuzu kaybetmeden, her daim oyunun içindeydik. Bu galibiyet gerçekten çok iyi oldu, bize moral verdi.

 

VERDİĞİMİZ POZİSYONLARA ÇALIŞMALIYIZ

Asıl amacımız iyi, hoşgörülü, kimseyi ezmeden, geçmişe ve geleceğe saygı duyan ancak yaşadığın anın önemini bilerek hareket eden bir kimlikle mücadele etmektir. Erzin maçında 4 gol atıldı. Fakat kalemizde verdiğimiz pozisyonların da çalışmalarını yapalım. Bir maç kazanıldı ve bitti. Sırada önümüzdeki maç var. Rakibin kim olduğundan ziyade sahada neler yapabileceklerimiz daha önemli.

 

SON NEFESİMİZE KADAR

Allah bize belli bir nefes sayısı verdi. Teknik adamlık kariyerimizde, son nefesimize kadar kurduğumuz bir hayal uğruna mücadele etmenin peşinde koştuk. Adanaspor’da, Gaziosmanpaşaspor’da, Çerkezköyspor’da yaşadığımız şampiyonlukların altında “Daha iyi, daha göze hoş gelen, daha coşkulu futbolu nasıl oynarız” şiarı yatıyordu. Çalıştığımız tüm kulüplerde olduğu gibi, Kocaelispor’da da her türlü eksilerde tüm sorumluluk bana ait olacaktır. Erdem ÖVÜÇ

 

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