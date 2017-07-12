Ümit Metin Yıldız ve adamlık dersi!

Hakan Yağcıoğlu

Adamlık…

Delikanlılık…

Adamın dibi…

Hiç sevmediğim laflardır ve kolay kolay da kullanmam…

Ama galiba bu kez yazacağım ve kullanacağım…

Ümit Metin Yıldız…

Adam gibi adam!...

Hoca ne söylüyorsa o…

Geri vites yok…

Ve beyefendi bir insan…

Entellektüel bir insan…

Bunu bir kez daha ispat etti…

***

Şerif Hasanoğlu olayı…

Yıllarca beraber yoldaşlık yaptığı arkadaşı ile bu kez yolları ayrıldı…

Şerif Hasanoğlu Kocaelispor ile yeniden anlaşmadı...

Ümit Metin Yıldız anlaştı…

Yolları ayrıldı…

Kimine göre Ümit Metin’in devam etmesi yanlış…

Kimine göre doğru…

Ümit Metin Yıldız, geçen yıl başında söylediği gibi “Şartları bilerek geldik ve devam edeceğiz…” dedi ve etti…

Şimdi de devam ediyor…

Saygı duymak lazım…

‘Ağzı var dili yok’ denen, kart görmemiş öz be öz yeğenim Kutay Şenyıl’ı Sultanorhan’da kadro dışı bırakan Fikret Özcan’ı yanına aldı…

Sizce, kinimden ötürü Fikret Özcan’ı hedef yapar mıyım?..

Beni tanıyorsanız, yanıtı siz verin… (Yeğenim kendi hatasını da işin içine katarak bana olayı çok özel anlattı ve bana göre bitti)…

Kalemin şehvetine kapılmam… (30 yıllık meslek hayatımı yaşarken, daha 4 yıl öncesinde sevdiğim bir kardeşim öğretti bunu bana)…

***

Ne dedi Ümit Metin Yıldız, Şerif Hasanoğlu için?..

Bir daha okuyalım…

***

“Şerif hocayı hâlâ anlamış değilim… Şerif hoca ile her gün beraberim. Genç takımdan beri birlikte olduğum hem takım, hem de antrenör arkadaşımdır. Aynı mahallede oturuyoruz. Bırakma kararı almasına çok üzüldüm tabii ki. Radikal bir karar aldı. Hala anlamış değilim. Elimden saygı duymaktan başka bir şey gelmiyor. Şu anki düşüncesi futbolun içinde olmayacağı yönünde. Ancak hayat neler getirir bilinmez. Çünkü çok bunaldığınız ortamlarda –Bir daha bu işi yapmayacağız- desen de bu ortamları arar hale geliyorsun…”

***

Profesyonellik mi?..

Ümit Metin Yıldız…

Adamlığı tamam, ama hocalığını ayrı değerlendirmek lazım…