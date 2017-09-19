Ümit Metin Yıldız:Ölen de mutlu,öldüren de…

Kocaelispor ile yolların ayrıldığı Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız’ın veda konuşması oldukça duygusal ve bir o kadar çarpıcı oldu. Yıldız, ruhunun, kalbinin her zaman Kocaelispor ile olacağını ifade etti

MAYINLI TARLADA YÜRÜYORUZ

Yıldız sözlerine teşekkür ederek başladı ve şu ifadelere yer verdi: Futbolda böylesi ayrılıklar her zaman olacaktır. Kocaelispor’da manevi olarak çok güzel anlar yaşadım. Bu ortamı bana sağlayan başkana, yöneticilere, oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de antrenörlük mayınlı tarlada yürümek gibidir. O mayınlar birileri tarafından döşeniyor ve bir sürü antrenör heba oluyor.

KARARIN TEK SEBEBİ

Ben o konuda çok şanslıydım. Daha fazla mayınla döşeli bir ortam içindeydim. Zarar görmeyeyim diye Kulüp Başkanı ve futbolcular erkenden kalkıyor ve benim geçeceğim yollardaki mayınları temizliyordu. İşte o duygu beni paramparça etti. Ayrılık kararı almamın tek sebebi budur. Bir daha böyle bir başkan, yönetim, oyuncu grubu ve personelle çalışacağımı sanmıyorum. Ancak bu kararı vermek zorundaydım. Bu anlamda inanılmaz derecede üzgünüm. Hayırlısı olsun.

HALLACI MANSUR BENZETMESİ

Doğal olarak çok sevinen olacak. Bu kararı almama sebebiyet veren kitle şu anda çok mutlu. Çünkü bunu Kocaelispor’un hayrına olduğunu, beni Kocaelispor için öldürdüklerini düşünüyorlar. Ben de o duyguyla olaya bakıyorum. Yani Kocaelispor için öldürüldüğümü biliyorum. Hallac-ı Mansur’dan bir benzetme gibi, iki taraf da, yani ölen de öldüren de çok mutlu.

EMEK KISMINA KİMSE BAKMIYOR

Burada çok güzel günlerim geçti. Fikret ustamızdan, Leyla hanımdan, masörümüzden, malzemecilerimizden, oyuncularımızdan, sizlere kadar hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok destek oldunuz. Türkiye’de emek kısmına kimse bakmıyor ne yazık ki. Anormal bir emek verdik. Oyunu okuyamadığımı kabul ettim zaten. Bunu başarmak için biraz fazla kitap okuyorum.

SAMİMİYETLERİNDEN ŞÜPHELİYİM

Sezon başlarında bütün takımlarda ortalama 6-7 sakatlık olur. Geçen yıldan bu yana geçen yüzlerce antrenmanın ardından bu çocuklar Mesut’un dışında ciddi anlamda tek bir sakatlık bile yaşamadı. Antrenman kalitesi korkunç yüksek bir oyuncu grubu ile beraberdim. İnsanlar bu kadar ağır bir yükün altındayken, onları, kulübü çok sevdiğini söyleyen ancak düşünmeden eleştiren, hakaret eden insanların samimiyetlerinden şüpheliyim.

DÜZELMEYECEK!

Allah uzun ömürler versin, Şener Dal benim eski hocamdı. O’ndan bu yana onlarca antrenör gördü bu takım ve hiç biri sağlıklı çalışamadı. Bu düzelmeyecek. Elimizden de bir şey gelmiyor. Hatasız kimse olamaz. Bizim eksiğimiz hakikatten çok olmuştur ama samimiyetle ifade etmeliyim ki her şeyimizi Kocaelispor’a vermeye çalıştık. Burasını her zaman arayacağım.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM

Çok duygusalım. Çocuklarla konuşurken ağlamamak için kendimi zor tuttum. Bereket bunu başardım. Burada o kadar güzel günlerim geçti ki, antrenörlüğü bile bırakacak durumdaydım. Ama çalışmak zorundayım, dinlenme şansım yok. Sorduğunuz için söylüyorum. Sezon öncesi bana teklifler geldiğinde henüz Kocaelispor ile görüşme yapmamış, tarafıma Kocaelispor’dan hiçbir resmi teklif gelmemişti.

DÜŞÜNMEDEN İMZA ATTIM

Kongre ve KEV süreçleri vardı. Ancak Bahri Başkan ile bir birimizi çok iyi tanıdık. Geçen sezon sonunda benim ile devam edilmeyeceğini bilseydim lig biter bitmez bunu bana iletecek bir başkan olduğunu biliyordum. Gelen teklifleri de bu yüzden reddettim. Sağ olsunlar kendileri de benim ile bir kez daha çalışmak istediklerini ifade ettiler. Ben de hiçbir şey düşünmeden görevi kabul ettim ve gelip imzayı attım.

KENDİMİ BOZMAYACAĞIM

Geçen sezon tüm camianın başardığı şeyin ülkede örneği yoktu. Onun üzerinden geçeli 4 ay bile geçmeden paramparça olduk. Bu takım finale kadar kendi başına geldi, Metin hoca yüzünden finalde penaltılarla elendi. Bu düşünce değişmediği sürece biz neyi anlatacağız?Toplumun iyi ya da kötü bakışlarına aldırmadan, son nefesime kadar kendimi bozmadan yaşamayı hedefliyorum. İnşallah bunu da başaracağım.

GÖRMEYE DAYANAMIYORUM

Korkak bir tip gibi gözükebilirim ancak asla böyle birisi değilim. Oyuncularıma da söyledim. Onların, başkanın benim için yaptıklarını görmeye dayanamıyorum. Beni bitiren duygu bu oldu. Başkanın işi gücü yok her gün kalkıyor “Bana bir şey olmasın” diye mücadele ediyor. Ben böyle bir şeyi hak etmedim ki. İnsanların benim için yorulmasına için elvermedi.

İYİ KÜFÜR EDEN HAKLI GÖRÜLÜYOR

Taraftar kitlesi belli konularda belirleyici oluyor, buna saygı duyuyorum. Hakaret sahipleri çok büyük sayıda değiller. Kabul edemediğim olay azınlığın çoğunluğu kapsaması. Bu ülkede sesi daha çok çıkan, küfrü ve tehdidi iyi edenler kendini haklı görüyor, daha da acısı bunların yaptıklarını toplum meşru görüyor.

RUH HASTASI BİR ADAM

Kültür olarak da iyi durumda değiliz. En son Başakşehir – Trabzon maçında gördünüz. 10 yaşındaki bir çocuğun üzerinden, tuttuğu takımın formasını çıkaracak kadar gözü kararmış ruh hastası bir adama oradakilerin bir şey yapamaması utanç vericidir. Bunu nasıl engelleyemezler! O çocuğun travmasını düşünebiliyor musunuz?

BU NASIL BİR TOPLUM

Tarafıma yapılan hakaret ve tehditlerin ardından kendimi çok kötü hissettim. Bu toplum “Cennet anaların ayakları altındadır” diyen bir toplum. Ancak en çok bu toplum anaya avrada küfür ediyor. Anaya, avrada küfür edilir mi? Nasıl oluyor ki bu iş. Birisi bir şey demiş. Beğendim hatta. “Ümit Metin Yıldız’ın istifasının ardından Kocaeli’deki insan ömrü ortalama 5 yıl uzadı” Kanser oranlarında ben ikinci sarıdaymışım. Birinci sırada hava kirliliği varmış.

EĞER BUNU BİLSEYDİ

Akla bakar mısınız? Ne yapmışın ben! Benim annem kanserden öldü. Kanser olan bir sürü insan var. O esprileri yaparken biraz o insanları düşünmek lazım. Eğer sen ya da en yakının kanser olsaydı ya da kanser olmanın ne olduğunu bilseydin bunları yazarken bir kez daha düşünürdün. İnsan maça keyif için gelir. Kanser olmaz. Eğer oluyorsa sen zaten hastalıklı bir insansın.

RUHUM ORADA OLACAK

Gökdeniz’i, Kerem’i bir santim yeşertmek için tüm hayatını planlayan bir insanım. Ben nasıl bir insanı kanser edebilirim! Bugün bana yaptıklarını, iki pas atamadığı zaman yarın Gökdeniz’e yapacaklar. Neyse… Bu takım bıçak sırtında bu işi götürüyor. Futbolcuların hastalanmaması, kart görmemesi, sakatlanmaması lazım. Geçen senenin de üzerindeyiz. Bu hafta inşallah taraftarın önünde alınacak galibiyet ile yeni bir sayfa açılır. Şunu net ifade edeyim ki, benim ruhum da orada olacak. Erdem ÖVÜÇ