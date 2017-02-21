Umreden dönen Kahraman’a dostlarından ziyaret

Kutsal topraklardan dönen Gölcük Belediyesi’nden emekli Kura Hafriyat’ın sahibi Hasan Kahraman’a ev ve iş yerinde ziyaretler gerçekleştirildi

Umre ziyaretinden dönen Gölcük Belediyesi’nden emekli Kura Hafriyat’ın sahibi Hasan Kahraman’ın ev ve iş yerine dostları tarafından ziyaretler gerçekleştirildi. Kahraman’ı ziyaret edenler arasında Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, önceki dönem MHP İlçe Başkanı Necati Erdurmuş, MHP ilçe yöneticileri, Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Çardak, önceki dönem Gölcük CHP İlçe Başkanı Caner Uzuner, Artvinliler Dernek Başkanı Akif Alponat gibi isimler vardı.

HURMA VE ZEMZEM İKRAM ETTİ

Umre dönüşü ziyaretine gelenlere getirdiği hurma ve zemzemden ikram eden Kahraman, dostlarına teşekkür ederek, “Allah herkese kutsal topraklara gitmeyi, umre ve hac vazifelerini yerine getirmeyi nasip etsin. Elden ayaktan düşmeden sağlıklı bir vaziyette eşimle beraber çok güzel bir umre dönemi geçirdik. Bu vesileyle Mustafa Okullu Hocama, ziyaretime gelen değerli dostlarıma ve Belediye Başkanıma teşekkür ederim” dedi.