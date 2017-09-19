Umut Serdar Yalçın: Enerjim çok yüksek

RDF Karamürsel İdman Yurdu yaptığı antrenmanın ardından Altınnal Otel’deki yemekte bir araya geldi.

Yemekte söz alan ve voleybol takımının sponsorluğunu yapan Umut Serdar Yalçın “Hedefe adım adım ilerleyeceğiz. Bu anlaşma kesinlikle 1 yıl değil, uzun vadeli olacak. Benim enerjim çok yüksek, görüyorum ki sizin ki de öyle. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Yalçın’ın önümüzdeki sezon bir erkek basketbol takımına da destek olmak ve bu takımı da şampiyon yapmak istediği öğrenildi.