Umuttepe yolunda otomobil takla attı: 4 yaralı

İzmit Tüysüzler Sapağı'nda Umuttepe istikametine seyir halinde olan Caner Taçyıldız idaresinde 34 UU 3705 plakalı otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İzmit Tüysüzler Sapağı'nda Umuttepe istikametine seyir halinde olan Caner Taçyıldız idaresinde 34 UU 3705 plakalı otomobil viraja süratli girmesi sonucu yön tabelalarına çarparak takla attı. Kazada şoför Caner Taçyıldız, Selim Alver, Bayram Güler ve Gülsüm Çelik yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdaheleyi yaptıktan sonra Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nuri AKÇAHARMAN