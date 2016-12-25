Un var, yağ var, helva da var... Bir de tesis olursa varyaaa!

Kocaeli, buz sporlarında ülkenin önde gelen illeri arasında yer alıyor.

Erzurum ile tatlı bir rekabet haline olan kentimizde her geçen gün buz sporlarında ilgi artarken, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar bu konuya hassasiyet gösteriyor.

MÜJDELİ HABER BEKLENİYOR

Buz sporlarındaki sporcu sayısının artması kuşkusuz tesis sayısı ve kapasitesine bağlı. Göreve geldiği günden beri tüm branşlara elinden geldiği kadar dokunan, kentin tesisleşmesi adına makamının verdiği yetkiler doğrultusunda büyük bir çaba sarf eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’dan buz sporları ile ilgili müjdeli haber bekleniyor.

MEVCUT TESİSİ YÜKÜ ARTTI

Alikahya’da inşası devam eden yeni stadın projesinde buz sporlarının yapılabileceği bir tesisin de inşa edilmesi söz konusu. İzmit’te de şu sıralarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devri söz konusu olan Buz Sarayı da buz sporlarına gönül verenlerin yükünü karşılamakta zorlanıyor. Yeni stat ile birlikte yapılması planlanan yeni buz tesisi, bu sporlara merak verenlerin önünü açacak.

SPORCU PATLAMASI YAŞARIZ

Yeni stadın projesinde düşünen buz spor tesisinin sadece curling sporuna hitap etmesi ile ilgili de bir çalışma da var. Henüz konu netlik kazanmasa da yaşanan gelişme yüzlerini güldürüyor. Yapılması planlanan tesisten çık kısa bir süre içerisinde buz patencileri, sürat patencileri, curling sporcuları ve buz hokeyi sporcularının kentimizden çıkacağına kesin gözü ile bakılıyor. Erdem ÖVÜÇ