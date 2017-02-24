"UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitapları Tanıtım Paneli" Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan panelin açılış konuşmasını Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan ve KÜMİD Başkanı Saadet Güner yaptı. Kültürel mirasların ortaya çıkarılması kadar onları gelecek nesillere taşımanın önemine vurgu yapılan panelde, panelistlere plaket takdimi yapıldı.

MODERATÖRLÜĞÜ DEMİRKOL YAPTI

Moderatörlüğünü Değirmendere Ali Özbay MYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nermin Demirkol'un yaptığı panelde, Yrd. Doç. Dr. Demirkol "KÜMİD faaliyetleri" ile ilgili bilgiler verdi. UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitaplarının Türkçe'ye kazandırılması ile ilgili olarak Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Aydın'ın konuşmasının ardından, Kültür Müze Müdürü Rıdvan Gölcük "Görünenin Ötesindeki Güç: Kültürel Miras", İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan "Kocaeli'de Kültür Turizmi Çalışmaları", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel "Kocaeli'nin Kültürel Miras Rotaları", TÜRSAB Yedigöller BYK Başkanı Kadir Genç "Kültürel Miras Tanıtımları" ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Üftade Muşkara ise "Kültürel Miras ve Türkiye" konularında panelde konuşmacı olarak yer aldılar.

SERAMİK SERGİSİ

Panel kapsamında ayrıca Değirmendere Ali Özbay MYO öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği "Seramik-Cam-Takı Sergisi'nin açılışı yapıldı. KÜMİD'in 10. kuruluş yıl dönümünde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun UNESCO "Kültür Mirasını Koruma El Kitapları"nı Türkçe'ye tercüme ederek koruma alanına kazandırıp, basımı ve dağıtımının yapıldığı kitaplarda, Müzelerde Güvenlik, Yazma Eserlerin Bakımı ve Elleçlenmesi, Koleksiyonların Belgelenmesi, Müzeler İçin Afet Riski Yönetimi, Depodaki Koleksiyonların Elleçlenmesi, Dini Mirasın Güvenliğinin Sağlanması gibi altı farklı konuda bilgiler yer alıyor.