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Ünilig Futsal’a iyi başladık

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Ünilig Futsal’a iyi başladık
Üniversiteler Ligi Kadınlar Futsal A grubunda mücadele eden Kocaeli Üniversitesi, gruptaki ilk maçta karşılaştığı İstanbul Üniversitesi’ni 3-2 mağlup etti

Ünilig’in her branşında yer alan ve başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen üniversite, Futsal branşında da ilk maçında kazanmasını bildi.

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLE KARŞILAŞTILAR

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda İstanbul Üniversitesi ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, gruptaki maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. İlk dakikalardan itibaren oyundaki üstünlüğünü rakibe kabul ettiren ve atak oyunuyla göz dolduran temsilcimiz, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Seyirci desteğini de arkasına alan ve ikinci yarıda da rahat bir oyun çıkaran Kadın Futsal takımı, maçtan 3-2 galip ayrıldı.

 

 SIRADA BÜLENT ECEVİT VE ODTÜ VAR

8 grupta 32 takımdan oluşan Üniversiteler Ligi Kadınlar FutsalbranşındaA grubunda mücadele eden temsilcimiz İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile de mücadele edecek. İlk sınavından başarılı bir şekilde galip ayrılan temsilcimiz diğer maçlarını da kazanarak grubunu lider tamamlamak istiyor.

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