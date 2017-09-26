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Üniversite sınav sistemi değişiyor

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Üniversite sınav sistemi değişiyor
YÖK Başkan Yekta Saraç üniversite giriş sisteminin değiştirileceğini söyledi. Saraç, sınavın bir hafta sonu başlayıp bitirileceğini belirtti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki yeni akademik yıl açılışında konuşan Saraç, şöyle konuştu:

"Şu an uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte. Sınavların ilki mart, diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir.

Yeni düzenlemeyle sınavı, bir hafta sonunda başlayıp, bitirmeyi planlamaktayız. 18 puan türünde azaltmaya gidiyoruz.

 

TÜRKÇE VE MATEMATİK MERKEZDE OLACAK

Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak.

Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.

Sorular yine müfredattan olacak.

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