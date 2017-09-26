Üniversiteli Pazar tamamlandı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan Üniversiteli Pazar inşaatı tamamlandı.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde yaptırılan Üniversiteli Pazarı, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Açık ve kapalı olmak üzere iki bölümden oluşan pazarın açık bölümü 456 metrekare, kapalı alanı da 579 metrekareden oluşuyor. Pazarda KUV store, kitap satış yerleri, fotokopi merkezi, ortak kullanım alanları, İzmit Belediyesi’nin Genç-İZ ofisi, öğrenci pazarı, fuaye, sergi salonu, öğrenci kulüp ve etkinlik tanıtımlarının yapılabileceği açık alanlar bulunuyor. Çelik konstrüksiyondan yapılan projenin yaklaşık bir milyon liraya mal olduğu kaydedildi. ve önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı bildirildi.