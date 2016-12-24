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Üniversiteliler için yeni fırsat

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Üniversiteliler için yeni fırsat
KOÜ ve GTÜ’de eğitim gören öğrenciler için yeni bir girişimcilik imkanı sunuluyor. Hayata geçirilen ‘Genç Girişimci Gelişmiş Ekonomi’ projesi ile öğrencilerin girişimciliğe teşvik edilmeleri hedefleniyor

İlimizde girişimci sayısının artırılmasına yönelik yeni bir proje daha hayata geçiriliyor. Yapılacak çalışmaya Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi, KOSGEB ve İŞKUR destek veriyor.

 

GENÇLER İÇİN YENİ İMKAN

Buna göre ‘Genç Girişimci Gelişmiş Ekonomi’ adlı proje ile üniversite mezunu gençlerin girişimci olmaya teşvik edilmesi ve sürdürülebilir bir işletme modeli geliştirme çabalarına destek sağlanması amaçlanıyor. KOÜ Sosyal Tesisleri’nde başlayan ilk eğitim ile birlikte 13 kişi, KOSGEB onaylı “Eğitim Katılım Belgesi” alacak.

 

EĞİTİMLER BAŞLADI

Yapılan eğitimin ilk gününde, MARKA uzmanlarından Esra Aras ve Hülya Yorulmaz tarafından ‘Proje Fikri Oluşturma’, İŞKUR uzmanları tarafından ‘Özgeçmiş Hazırlama’ ve Büyükşehir Belediyesi uzmanları tarafından da ‘İşyeri Açma Mevzuatı’, Arif Yekta Berksoy tarafından ise Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.

 

1000 KİŞİ FAYDALANACAK

“İçindeki Girişimciyi Harekete Geçir’ temasıyla düzenlenen projenin hedef kitlesini; Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki son sınıf öğrencileri oluşturuyor. Projeyle bin öğrenciye 40 saatlik bir eğitim programı düzenlenmesi hedefleniyor.

 

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Eğitimin 32 saatlik kısmı “Uygulamalı Girişimcilik” ve 8 saatlik kısmı ise “Proje Fikri Oluşturma ve Özgeçmiş Hazırlama” üzerine yapılacak. KOSGEB onaylı ‘Eğitim Katılım Belgesi’nin yanı sıra eğitimlere katılan öğrencilere İŞKUR tarafından cep harçlığı verilecek, ayrıca sağlık sigortası yapılacak. Bu arada öğrencilerin projeye http:\\icindekigirisim.marka.org.tr adresinden başvuru yapabilecekleri bildirildi.

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