Üniversitelilere ‘Gençlik Merkezi’ müjdesi

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen Gençlik ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, öğrenci kulüplerini bir araya toplayacak Gençlik Merkezi’nin de müjdesini verdi

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören üniversite gençleriyle sık sık bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yine bir toplantı düzenledi. Toplantıda gençlere hitap eden Gençlik ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere ve fikirlerine büyük önem verdiğini belirterek, “Biz sizlerin projelerinize ve fikirlerinize her zaman katkı vermek istiyoruz. Sizin ve camianızın katkısına olan proje ve fikirleriniz bu anlamda bizim için çok değerli. Büyükşehir Belediyesi’nin güvenini lütfen yanınızda hissedin” dedi. Bilgi, toplantıda gençlere ileriki günlerde üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini bir araya toplayacak Gençlik Merkezi’nin de müjdesini verdi.

TOPLANTIYA BÜYÜK İLGİ

Seka Park Otel’de gerçekleşen toplantıya; Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Ensar Demir, Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Metin Geldeş, Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Aydın Kurt, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde faaliyet gösteren kulüp liderleri ve öğrenciler katıldı.