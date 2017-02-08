Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Yarışması için ünlü aşçı Emine Beder Gebzelilerle buluştu

Bilge Şehir Kocaeli Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Yarışması için TV ve gazetelerden tanınan ünlü aşçı Emine Beder, Gebzelilerle buluştu. Yemekte Şehrin Bilgeleri ‘’Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması’’ ile tarihe tanıklık eden Kocaeli’nin yemek kültürü gastronomi literatürüne giriyor. Ünlü aşçı Emine Beder unutulmaya yüz tutmuş veya tarifleri kaybolmak üzere olan yöresel yemeklerin gün yüzüne çıkarılması ve bu türden bir yarışmayla kayıt altına alınarak ödüllendirilmesinin çok değerli olduğunu ifade etti.

GELENEKSEL MUTFAK VE PÜF NOKTALARI

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen “Geleneksel Mutfaklar ve Püf Noktaları” sohbet programına Gebzeli bayanlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü aşçı Emine Beder, Türk Mutfağının en leziz yemekleri ile ilgili püf noktalarının yanı sıra geleneksel yemeklerimizin tariflerini de anlattı. Geleneksel mutfaklar arasından Kocaeli’nin de yerinin önemine değinen Beder, geleneksel yemeklerimizin köklü ve tarihsel temellerinin olduğunu çok eskilerden günümüze gelen tarihle ve kültürümüzle bağımızı oluşturduğunu belirtti.

BAŞVURULAR ARTIYOR

Kamuoyu nezdinde yoğun ilgi gören Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Yarışması’na her geçen gün başvurular katlanarak artıyor. 24 Şubat tarihine kadar başvuruların yapılabileceği yarışma Kocaeli’nin gizli kalmış veya ön plana çıkamamış lezzetleri ve tariflerini gün yüzüne çıkaracak. Marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli’nde, ‘’Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması’’ ile Kocaeli’nin yöresel tatları bilinen ya da unutulmaya yüz tutan yöresel yemek tarifleri ortaya çıkacak, bir yandan da ‘’Bilge Şehir Kocaeli’’ kimliğinin temelleri atılacak.

KOCAELİ’NİN YEMEK KÜLTÜRÜ KİTABI

“En Yöresel Çorba”, “En Yöresel Ana Yemek”, “En Yöresel Hamur İşi”, “En Yöresel Pilav”, “En Yöresel Tatlı”, “En Yöresel Salata”, “En Yöresel Kışlık Konserve”/(Reçel, Marmelat, Turşu, Şerbet vb.), “En Yöresel Yemek Hikâyesi”, “En Yeni Yöresel Tat” kategorilerinde yapılacak yarışma sonucu elde edilen bilgilerle “Kocaeli’nin Yemek Kültürü” kitabı yayınlanacak.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Her kategorideki yarışmanın birincisine 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine bin 500 TL para ödülü verilecek. Son başvuru tarihinin 24 Şubat 2017 olarak belirlenen yarışmanın başvuruları ise sürüyor. Yarışmanın her kategorisinde dereceye girenlere toplamda 49 bin 500 TL para ödülü verilecek.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını bağlı bulundukları ilçelerdeki KO-MEK merkezlerinden ve www.komek.org internet adresi üzerinden yapabiliyor. Yarışmaya Kocaeli merkez, ilçe ve köylerde yaşayan herkes bireysel olarak başvuru yapabiliyor. Katılımcılar yarışmaya bir ya da birden fazla tarif ile başvurabiliyor. Kocaeli sınırları içinde ikamet eden herkesin bireysel olarak katılabileceği yarışmanın en önemli şartı; tüm yemeklerin Kocaeli yöresine ait olması. Katılımcılar; isterlerse birden fazla tarifle de yarışmaya katılabilecek. Başvuru sırasında yemeğin tarifini ve kullanılan malzeme miktarını da paylaşacaklar.

FİNAL ELEMESİ

Final elemesi pratik uygulama esasına dayalı olarak, katılımcıların yemeklerini kurulan alanda pişirmesi şeklinde gerçekleştirilecek. Final programı ilimizdeki büyük otel ve restoranların usta şeflerinin katılımıyla Kocaeli yöresel yemeklerinin yapılıp sunulması etkinliğiyle renklendirilecek.

İFTAR PROGRAMLARINDA SUNULACAK

Yarışma kapsamında gün ışığına çıkarılan Kocaeli ’ ye ait yöresel yemekler Ramazan ayı içerisinde tüm ilçelerde gerçekleştirilecek Geleneksel İftar Programlarında halka sunulacak.