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Ünlü: TEOG kaldırıldı ama ne yapılacak?

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Ünlü: TEOG kaldırıldı ama ne yapılacak?
TEOG sınavının kaldırılmasını değerlendiren Ünlü, “TEOG kaldırıldı ama ne yapılacak sorusu açıkta bekliyor” dedi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, parti binasında haftalık olağan basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ünlü, “Tarihi Türkmen yurtlarının statüsünü değiştirmek maksadıyla açık veya örtülü hiçbir pazarlık, arayış, çaba, proje kabul edilemeyecektir. Irak’ın toprak bütünlüğü bozulamayacaktır. Türk devletinin kırmızı çizgileri örtbas edilemeyecektir. lrak Türkmenleri yok sayılamayacaktır. Irak Temsilciler Meclisi'nin 12 Eylül’de almış olduğu referandumun yasa dışı olduğuna dair kararı hayırlı ve olumludur” dedi.

 

KOCAELİ FETÖ’DEN HENÜZ ARINMADI

Bugün Kandıra F Tipi Cezaevi Donanma Davası’nı 7 il başkanı ile birlikte takip edeceğiz diyen Ünlü, “MHP nin varlığı bile aziz milletimize huzur vermeye bu ülkeye, bu devlete güven duyulmasına yetecektir. Bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Terörün her türlüsü karşısında duruşumuz nettir. Özellikle FETÖ nün uzantıları ve izdüşümlerinin tamamen temizlenmesine verdiğimiz destek devam edecektir. Şunu açıklıkla ifade etmeliyim ki FETÖ nün önemli merkezlerinden biri olan Kocaeli’ de arınma henüz tam olarak sağlanamamıştır” diye konuştu.

 

ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM

TEOG sınavının kaldırılması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ünlü, “TEOG, Türk aileleri ile ilgili stres dolu bir süreçtir. Önemli bir değişim ama bunula ilgili alt yapı çalışmalarının olması gerek. TEOG yapılmayacak derken ne yapılacağını yetkililer yakın sürede açıklar. TEOG kaldırıldı ama ne yapılacak sorusu açıkta bekliyor. Eğitimcilerin bakış açısı bizler için çok önemli. TEOG yerine gelecek yeni sistemi görmek zorundayız. Yeni sistemde eğitimcilerin ve ailelerin görüşleri alınarak herkesin memnun olması gerekiyor” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

 

MHP 40X40 Programı şu şekilde:

22 Eylül Cuma Kartepe

29 Eylül Cuma Dilovası

6 Ekim Cuma Kandıra

13 Ekim Başiskele

20 Ekim Cuma Karamürsel

27 Ekim Cuma İzmit

3 Kasım Cuma Gebze

10 Kasım Cuma Darıca

17 Kasım Cuma Derince 24

24 Kasım Cuma Kartepe

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