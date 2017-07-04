Ünlü: Umarım provokasyon olmaz

MHP’de kongre ile belirlenen Başkanlık Divanı’nda görev dağılımı yapıldı. Yapılan atamaları açıklayan il başkanı Aydın Ünlü, ilimizde devam eden ‘Adalet Yürüyüşü’ için de, “Umarım provokasyona mahal vermeden yürüyüş tamamlanır” dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü, genel kurul sonunda belirlenen 33 kişilik Başkanlık Divanı listesindeki görev dağılımını açıkladı. Saha programı hakkında da kamuoyunu bilgilendiren il başkanı Ünlü, ayrıca Özge Keçeci’nin yerine İl Kadın Kolları Başkanlığı’na Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu’nun atandığını duyurdu.

GENEL BAŞKANA GİTTİLER

İl binasında gerçekleşen basın açıklamasına Divan Kurulu üyeleri de katılım gösterdi. İlk olarak Ankara ziyareti hakkında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Partimizde yapılan 12’nci olağan kongremizin sonunda Kocaeli teşkilatları olarak geride kalan Ramazan ayını yoğun programlarla geçirdik. Geçtiğimiz cumartesi günü de genel başkanımızla bir araya geldik” dedi.

KADIN KOLLARINDA DEĞİŞİM…

Teşkilat çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Ünlü, “Teşkilat istişareleri ve ESG programları 11-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 12 ilçeyi de gezerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Saha çalışmaları da 4 Ağustos-24 Kasım arasında olacak. 3 Aralık Pazar günü de seçim provamız gerçekleşecek. Ayrıca İl Kadın Kolları başkanlığında değişim oldu” diye konuştu.

“SORUNSUZ GİTSİNLER”

Açıklamasının sonunda basın mensuplarının sorularına da yanıt veren il başkanı Ünlü, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne değindi. Ünlü, “Beklentimiz yürüyenlerin bir an önce İzmit’ten kazasız belasız geçip, İstanbul’a girmeleridir. Bugün Kocaeli siyasetinde herkes kaos ve kargaşaya geçit vermeden kendi işine bakmalıdır. ‘Adalet Yürüyüşü’nü yapanların hiçbir provokasyona mahal vermeden kentten ayrılmalarını diliyoruz” dedi. Hatice ŞENTÜRK

BAŞKANLIK DİVANI GÖREV DAĞILIMI

Aydın ÜNLÜ (İl Başkanı)

Erkan AZERİ (İl Başkan Vekili)

İzzet ERDEM (İl Sekreteri)

Ali SAYAR (Teknik İşlerden Sorumlusu)

Halil YARDIM (Protokol Sorumlusu)

Tuncay BATI (İl Muhasibi)

Fatih DEMİR (Mali İşler Yardımcısı)

Murat YILMAZ (Mali İşler Yardımcısı)

Ercan BAYRAK (Teşkilat İşleri Sorumlusu)

Recep ÖZCAN (Teşkilat İşleri Yardımcısı)

Vahap NUHOĞLU (Teşkilat İşleri Yardımcısı)

Ali Osman ÖZKAN (Teşkilat İşleri Yardımcısı)

Mustafa KAYIŞ (Teşkilat İşleri Yardımcısı)

Hamza GÜLOĞLU (Seçim İşleri Sorumlusu)

Sami ACIKÖK (Yerel Yönetimlerle İlişkiler Sorumlu)

Ayhan ARPACI (Sağlık İşleri Sorumlusu)

Gürcan KOLAY (Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Sorumlusu)

Doğan BEKİROĞLU (Parti İçi Eğitim Sorumlusu)

Bayram KARAASLAN (Yan Kuruluşlar ile İlişkiler Sorumlusu)

Hüseyin ÇAKIROĞLU (Siyasi İşler ve Siyasi Partilerle İlişkiler Sorumlusu)

Tamer AYKURT (Teşkilatlanma Masası Başkanı)

Havva KÖSE (Hukuk İşleri Sorumlusu)

Yaşar ASLAN (Sosyal İşler Sorumlusu)

Vedat KURU (Medya Tanıtım ve İlişkiler Sorumlusu)

Selman CİCİ (Çevre İşleri Sorumlusu)

Cemal ELİNEGÜVEN (Ekonomi ve Politikalar Sorumlusu)

Coşkun ÖZTÜRK (Halkla İlişkiler Sorumlusu)

Ertan YILMAZ (Araştırma Strateji Geliştirme Sorumlusu)

Yücel KANTAR (Aile ve Kadın Kuruluşları ile İlişler Sorumlusu)

Süleyman GÖKBAYRAK (Sosyal Politikalar Sorumlusu)

Gökmen TÜRENGÜL (Eğitim İşleri Sorumlusu)

Doğan AK (Türk Dünyası ile İlgili Kuruluşlarla İlişkiler Sorumlusu)

Ergül KESKİN (İdare Amiri)