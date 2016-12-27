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Ünlü’den Halep kampanyasına destek sözü

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Ünlü’den Halep kampanyasına destek sözü
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı ve yönetimi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret ederek başlattıkları Halep’e yardım kampanyasına destek istedi. Ünlü kampanyaya güçlü bir şekilde destek vereceklerini belirtti

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek ve yönetimi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü makamında ziyaret etti. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, “ Kocaeli İl şube olarak siyasi partilerimizi ziyaret ediyoruz. Halep kampanyasında birlikte çalışmak istediğimiz için bu ziyaretleri yapıyoruz. Paydaşlarımızdan biri de MHP olsun istiyoruz. Biz halkın göz bebeğiyiz. 150 yıllık bir kurumuz. Nerede bir mazlum varsa Kızılay onun yanındadır. Barışta ve savaşta ihtiyaç sahiplerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

 

HALEP KAMPANYASINA DESTEK VERECEĞİZ

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek’in ardından konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü Kızılay’ın başlattığı Halep’e yardım kampanyasına güçlü bir şekilde destek vereceklerini belirterek, “Kızılay’ın yeni yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kızılay türkün sesini tüm dünyada duyuruyor. Biz MHP olarak Halep kampanyasına güçlü bir destek vereceğiz. İlgili arkadaşlarla bağlantıya geçilecek ve gereken destek verilecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgilendirme kamuoyuna daha sonra yapılacaktır” dedi. Serkan BORLAK

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