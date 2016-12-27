Ünlü'den sert sözler: Akar'ın kafası basmaz!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın MHP'ye yönelik sözlerine sert karşılık verdi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü parti binasında basın açıklaması yaptı. sinin il binasında haftalık basın açıklaması gerçekleştirdi. İl Başkanı Ünlü "MHP Kocaeli il teşkilatı olarak çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Ülkemizin içinden geçtiği buhranlı günlerde birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek hareket etmemiz gereken bir süreci yaşıyoruz. Ülkede gerginlik olması adına, bir elinde gaz bir elinde çakmakla dolaşanlar ve provokatör maşalar her zamankinden çok mesai sarf etmektedirler. Biz MHP olarak vatan ve milleti esas alan duruşumuzdan 45 yıl nasıl ödün vermediysek, bugün de aynı yoldayız" dedi.

HDP'NIN YEDEK KULÜBESINE DÖNMÜŞ

Fakat siyasi hezeyanlar içinde bir oraya bir buraya savrulan zihniyetler algıyı yanıltmak adına, hedef saptırmak adına MHP ye saldırma bedbahtlığına düşmekten imtina etmemektedirler diyen Ünlü "Mesela Kocaeli Milletvekili sayın Haydar Akar; Bir gazeteye verdiği röportajda kendince bir şeyler demiş. Aslında bugünlerde Milliyetçi Hareket partisine hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiş bir kısım CHP yöneticilerine Sn. Genel Başkanımız gerekeni söylemiş . Önce bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. "Biz dibi görünmeyen kuyudan su içmeyiz. Biz iki uçurum yakasını bileştiren çürük ve her an çökecek tahta köprüden geçmeyiz. HDP'nin yedek kulübesine dönmüş, PKK’nın kervan bekçiliğine soyunmuş, Türkiye muhaliflerinin sığınağı olmuş CHP'nin istese de bizim millet ve vatan sevdamıza kafası basmaz" açıklamasında bulundu.

AKAR'IN KAFASI BAZMAZ

CHP'nin de sayın Haydar akar ında bizim vatan sevdamıza kafası basmaz diyen İl Başkanı Ünlü "Anlaşılan o ki, CHP nin içindeki PKK'lı milletvekilleriyle fazla mesai yapan Haydar Akar'ın kafası fazla karışmış, ve ne dediğini bilmez olmuştur. MHP bu milletin gerçek temsilcisidir. Söz konusu vatan olduğunda MHP siyasi skorlar peşinde koşmaz. Bunu Aziz Türk Milleti çok iyi bilir. Ama PKK’nın izdüşümleriyle beraber olanlar bunu anlayamaz. MHP bu toprakların asli unsuru olarak varlığını sürdürecek ve Türk Milletinin teminatı olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

UFAK HESAP YAPANLAR

İşine geldiği zaman açlım denen saçılım sürecine destek veren CHP nin şimdi kimlerle beraber olduğu ve Cumhuriyetin değerlerinden nasıl koptuğu gün gibi ortadadır diyen Ünlü "MHP önce Devletim ve Milletim diyenlerin partisidir. Ufak hesap yapanlar, siyasi skor peşinde koşanlar, hizip ve fitne siyaseti yapanlar bunu hiçbir zaman anlayamazlar. Bir önceki seçimde oy kullanan AKP seçmeninin'de CHP seçmenininde, kendi partisinden memnun olmadığı takdirde yöneleceği ve tercihte bulunacağı parti MHP dir. Haydar Akarın endişe ettiği tam olarak budur diyen Ünlü "Günden güne eriyen, devletin, milletin ve Cumhuriyetin temel değerlerinden uzaklaşan CHP nin MHP karalaması yaparak kendine alan açmaya çalışması aciz siyaset anlayışının ibretlik sonucudur" dedi.

'BURADA OLSAYDIK KATILACAKTIK'

Ünlü basın açıklamasında geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen teröre lanet mitingine katılamama nedenlerini belirterek, “ Cumartesi günü Ankara’ydık. Biz davet eden arkadaşlara programımızı kendi içimizde bir diyalog kurup sonucu bildiririz dedik. Ankara’da olduğumuz için katılamadık. Burada olsaydık katılacaktık. Kocaeli’de Yenikapı ruhu adına birliktelik sağlamış bir iliz. Biz farklı açıklama da yapabilirdik. Bizler katılamayışımızı kamuoyuna açıklıyoruz. Bunun arkasında bir art niyet yok. Yenikapı ruhunu bozdurtmayacağız Kocaeli’de. Kendi sert eleştirilerimizi il başkanları toplantısında yapmayı öneriyorum ben. 27 Aralık’ta vefat eden rahmetli Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyorum” dedi.

'ANLAMIŞ DEĞİLİM'

CHP’nin OHAL eleştirilerine dair yorumlarda bulunan Ünlü, “ Bugün Türkiye 15 Temmuz’la birlikte farklı bir sürece girmiştir. Vatandaş rahatsızlık hissetmezken onlar neden hissediyor. Bunu anlamış değilim. Türk askerinin savaşta olduğu, terör saldırılarının olduğu bugünlerde OHAL’in kaldırılmasını istemeleri beni şaşırtmıştır. Bu ben inanıyorum ki 3 ay daha uzayacaktır” şeklinde konuştu.

'SİYASİLER SÖYLEMLERİNE DİKKAT ETMELİ'

Türkiye’nin dış politikasına yönelik yapılan eleştirilere de değinen Ünlü, “Ben Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olarak diyorum ki, Bugün El Bab’da Türk Ordusunun ne işinin olduğunu, Ortadoğu’nun yeniden şekillendiğini görememelerini ben anlayamıyorum. Bu söylemler askerin direncini kırmaktadır. Siyasilerin söylemlerine dikkat etmesi lazım. Türk Askeri Suriye’de savaşırken biz burada birbirimize mi düşelim. Önce herkes devletim, milletim demeli. Ülke savaştadır” diye konuştu.

'BURASI ANGOLA DEĞİL'

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın başkanlık sisteminin Angola gibi geri kalmış ülkelerde kullanıldığını belirttiğinin hatırlatılması üzerine, “ Burası Angola değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa ile ilgili MHP’nin çalışmaları var. Değerlendirme raporlarını arkadaşlara verelim. Konuyu araştıran bir il başkanıyım. Parlamenter sisteminin güçlendirilmesini neden gündeme getirmemektedirler. Her madde noktasına, virgülüne kadar önemlidir. Bu anayasa taslağında başkanlık ifadesi geçmemektedir. Neye göre başkanlık, kime göre başkanlık?” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK